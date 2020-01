Nouvelle réforme du Bac : Blocage hier matin devant la Cité Scolaire par les lycéens excédés

A l’instar de plusieurs lycées dans l’hexagone, les élèves de 1ère du lycée Robert Weinum ont affiché eux-aussi leur mécontentement hier matin sur la nouvelle réforme du Bac voulue par le ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer. Plusieurs d’entre eux ont bloqué l’accès de l’établissement.

Parmi les nombreux messages relayées sur les réseaux sociaux, une parent d’élève n’a pas hésité à s’associer au mouvement des jeunes : « Ils doivent passer prochainement les premières épreuves de contrôle continu du baccalauréat de la nouvelle réforme pour lesquelles ils jugent ne pas avoir été bien préparés : carence d’heures d’enseignement par défaut de professeurs remplaçants, conditions de travail et d’examen contestées, points sur lesquels élèves et associations de parents alertent depuis maintenant plus de 2 ans, sans être entendus ».

Parmi les revendications des élèves, on pouvait lire sur leurs pancartes : « Lycéens en colère, nous avons aussi des droits E3C = défaite ! » ou bien encore « Nous ne sommes pas prêts pour les E3C » et « Non aux E3C, nous voulons un vrai BAC ! ».

• Communiqué de la Proviseure du Lycée Robert Weinum :

Suite à la rencontre et aux revendications de la délégation d’élèves représentant le niveau des classes de 1ère, il a retenu que :

1) Les dates de passation des E3C sont reportées du 3 au 7 février 2020 selon un calendrier qui sera communiqué ultérieurement.

2) Au cours de cette période, aucune évaluation ne sera réalisée afin de permettre aux élèves de s’entraîner pour plus de sérénités

3) Un accompagnement sera proposé aux filières technologiques via la plateforme CNED ou Schoolmove sur les heures d’Histoire-Géographie à leurs EDT

4) Le plus grand nombre d’élèves participe au dispositif de l’école ouverte pour les périodes du 17, 18 et 19 février et 9, 10 avril et 20, 21, 22 avril 2020.

Après avoir été reçus par la direction de l’établissement, les élèves ont finalement repris les cours hier à 14 heures. _AF