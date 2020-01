Décès par arme à feu de David Charles à Quartier d’Orléans : Les condoléances du président, Daniel Gibbs

« J’ai été très peiné d’apprendre le décès du jeune David Charles à Quartier d’Orléans, dimanche 12 janvier, des suites d’une blessure par arme à feu.

Ce drame, survenu dans le cadre de la manipulation d’une arme par des jeunes, endeuille une nouvelle fois notre communauté en ôtant la vie à un adolescent de 16 ans. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances du drame et déterminer les responsabilités.

J’ai une pensée émue pour sa famille et ses amis, et pour notre employée, madame Claudette Flanders, effondrée par cette tragédie.

Je tiens, au nom des élus du Conseil territorial de Saint-Martin et en mon nom personnel, à transmettre notre réconfort et notre sympathie à la famille et aux proches de la victime. Nous leur adressons nos sincères condoléances et l’assurance de notre soutien indéfectible. ».