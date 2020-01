Violences conjugales : le supposé agresseur relaxé

GG, âgé de trente et un ans, était présenté devant le tribunal correctionnel mercredi en comparution immédiate pour dégradation de biens, violation de domicile et violences sur son ex-compagne au domicile de celle-ci.

Tôt dimanche 24 novembre, VC a appelé les gendarmes pour leur signaler que GG lui faisait mal», qu’il était entré chez elle. A leur arrivée, les gendarmes ont constaté que la porte avait été forcée, que la lampe qui se trouvait derrière la fenêtre était tombée et cassée. VC explique que GG a essayé d’ouvrir la fenêtre ce qui a fait chuter l’objet. Absent des lieux, GG sera interpellé plus tard.

Lors de sa plaidoirie, l’avocat de GG maître Barreiro qui a regretté l’absence de la victime au procès car il avait «plusieurs questions techniques» à lui poser, s’est s’attaché à démonter la version de la jeune femme. «Mon client a déposé sa copine à 5h à Philipsburg. Le temps d’échanger quelques mots et un baiser, il part à 5h05 pour rentrer chez lui. Même si la circulation automobile est fluide à cette heure de la journée, il faut au moins 15 minutes pour arriver à Concordia. Or, la victime affirme aux gendarmes que mon client a essayé de rentrer chez elle à 5h15. Ce n’est donc pas possible. Mon client indique qu’en arrivant chez lui, il a appelé à 5h38 en vidéo sa copine pour dire qu’il était bien rentré, cela coïncide», a-t-il détaillé.

GG a déjà été condamné à trois reprises dont deux fois pour violences sur VC. Selon le parquet, mercredi, il «manipule le tribunal». Il requiert une peine de douze mois d’emprisonnement, une interdiction de séjour à proximité du lieu d’habitation de VC et un mandat de dépôt.

Après en avoir délibéré, le tribunal a relaxé GG. (soualigapost.com)