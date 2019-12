Nouvelle gouvernance à la Croix-Rouge de Saint-Martin : Poursuivre sa mission en direction des populations

A l’occasion de la mise en place du lieu d’accueil de jour, la nouvelle présidente de la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge à Saint-Martin, Ketty Karam, a mis en exergue les activités et les actions mises en places localement.

Pour Ketty Karam, le développement et la présence permanente des équipes de la Croix-Rouge française, depuis quelques années, sur le territoire, « démontrent bien la volonté d’une unité et d’une universalité en direction des personnes fragilisées ». Pour la présidente de la Croix-Rouge de Saint-Martin, l’île est un exemple de la diversité des populations qui y résident, « avec leurs problématiques diverses et variées, parfois amplifiées par des conditions climatiques propres à notre zone géographique ». Et de rappeler les aides rapides déployées par la Croix-Rouge française, ainsi que les dispositifs mis en place pour améliorer le quotidien lors du passage du cyclone Irma.

L’inauguration du lieu d’accueil de jour officialise un des dispositifs porté par la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge, « grâce à l’engagement de la trentaine de bénévoles qui participent aux activités. Il complète les maraudes de jour et de nuit, les petits-déjeuners, l’action sociale, les braderies, les formations destinées aux usagers, ainsi que l’important volet de l’urgence ». Des actions menées par les bénévoles qui sont en lien avec les dispositifs du Pôle social qui dispose d’un Centre gratuit de dépistage des IST (Infections sexuellement transmissibles), de consultations effectuées auprès des populations grâce au Bus Santé, d’un Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, d’un Espace Santé Jeunes qui développe, depuis peu, des actions sur la parentalité.

Selon la présidente Karam, c’est grâce à l’engagement et à la disponibilité des bénévoles, sous la conduite de la présidente Jocelyne Berchel, accompagnée par Juliette Scarano, que ces activités ont pu se mettre en placer et s’organiser, avec le concours des salariés de la Croix-Rouge à Saint-Martin, sous la direction de Thierry Fauveaux.

La nouvelle gouvernance mise en place il y a trois semaines a pris le relais, assure Ketty Karam, « elle s’est donnée pour objectif de continuer les actions et de tout mettre en œuvre pour que la Délégation Territoriale de Saint-Martin assure pleinement sa mission en direction des populations ». Mission mise en place en partenariat avec les autorités, institutions, associations, professionnels, etc, « tout en gardant, cependant, son indépendance ».

_RM