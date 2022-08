ASSOCIATION : Quatre jeune s’envolent pour la métropole avec Madtwoz family

Plusieurs jeunes issus du quartier de Sandy Ground vont participer à un voyage de deux semaines en métropole.

Jérémy Watts, de l’association Madtwoz Family, embarque Wilson, 9 ans, Ledwin, 10 ans, Lichanel 11 ans et Britalia, 13 ans, pour un séjour à Marseille, Paris et cerise sur le gâteau : Disneyland Paris. «Cette action est financée par le Secours Populaire», explique Jérémy Watts. «Nous allons participer aux 30 ans de Copains du monde». Ce mouvement vise à sensibiliser aux droits des enfants. Chaque année, il permet de rassembler des enfants venus des quatre coins du monde. Nos quatre jeunes seront les ambassadeurs de Saint-Martin.

Les enfants ont également réalisé plusieurs ventes de gâteaux. «C’est un très bon entraînement pour eux car au cours du séjour en métropole, nous devrons également mettre en place une collecte au profit d’une bonne cause. Je leur apprends donc à s’exprimer, à aller vers les gens sans être timide mais aussi à gérer un petit commerce».

Pourquoi eux ? «J’estime qu’ils le méritent. Ils n’ont pas toujours une vie d’enfant… Certains travaillent pendant les vacances pour se faire un peu d’argent de poche. D’autres n’ont pas d’activité à part faire du vélo ou s’asseoir devant chez eux. Avec ce voyage, je veux leur montrer comment les autres enfants s’amusent».

Jérémy voit aussi à plus long terme et il a de l’ambition pour ses protégés. «S’ils veulent partir faire des études en métropole plus tard, ils auront déjà cette expérience. Ça leur montre que c’est possible. Et j’espère qu’ils noueront des amitiés avec les autres enfants présents». Et même si l’association a connu des difficultés dont elle a du mal à se relever, Jérémy Watts ne baisse pas les bras pour faire de Sandy Ground un endroit meilleur pour les jeunes qui y grandissent. «Avec ce genre de voyage, on a créé un pont entre le quartier et le reste du monde».

L’association a toujours plein de beaux projets. À la Toussaint, Jérémy veut organiser «Les oubliés des vacances». L’idée est d’organiser sur plusieurs jours des activités à destination des enfants qui n’ont pas eu la chance de partir en vacances pendant l’été. «Je cherche des bonnes volontés pour nous aider ou proposer des activités». L’objectif est d’en faire un rendez-vous annuel. La délégation décolle ce vendredi 5 août. On leur souhaite bon voyage et un excellent anniversaire à Wilson, qui soufflera ses neuf bougies à Paris. _Pc

