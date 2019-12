Selon l’AFD, la situation budgétaire de la COM s’améliore

Vendredi dernier en séance plénière du conseil territorial, Odile Lapierre, directrice de l’AFD Guadeloupe a été invitée par le président de la COM à dresser un rapide état des lieux des finances de la COM. «Après beaucoup d’efforts consentis, nous voyons des résultats positifs. (…) La situation s’améliore nettement (…) Aujourd’hui, on a un redressement clair de la situation», a-t-elle confié.

Odile Lapierre se dit par ailleurs optimiste pour les années à venir. «Si les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement se poursuivent, si la COM continue aussi d’améliorer avec le concours de la DRFIP le niveau de recouvrement des recettes fiscales, sous ces deux conditions, la COM aura une épargne en constante amélioration jusqu’en 2022 », a-t-elle confié. Et de faire comprendre aux élus : «vous devenez de plus en plus indépendants pour financer vous-mêmes votre programme d’investissements».

Cependant, la directrice insiste également sur la nécessité de «garder un rythme de dépenses d’investissement». «Il faut arriver à les dépenser…

Ce n’est pas le tout d’obtenir de l’argent, des subventions, des prêts, il faut maintenant en face que le rythme de réalisation des investissements soit au rendez-vous », note-t-elle. (soualigapost.com)