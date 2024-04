3ème édition du Festival Langues, Arts et Cultures : tous égaux dans la diversité !

Le lancement du Festival Langues, Arts et Cultures le lundi 22 avril au stade de Saint-Jean à Saint-Barthélemy a été foisonnant, coloré, rassembleur et olympique !

Des stands variés, éducatifs et attractifs ont accueilli des publics de tous âges, curieux de découvrir l’autre dans ses différences ô combien enrichissantes. L’unité et le bien vivre ensemble ont prévalu tout au long de cette journée avec un second temps d’expression en tous genres. Danse, poésie, chant, musique, sport, dégustation, film, discours… ont démontré combien nous étions tous égaux dans la diversité !

Félicitations à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à l’organisation de cette journée, aux participants et partenaires investis au côté de l’Education nationale dans la défense de valeurs citoyennes et humaines qui sont les fondations de cette institution.

Une « expo » aujourd’hui au West Indies

Les élèves des établissements scolaires de Saint-Martin vous donne rendez-vous ce mercredi 24 avril à 16h30 au rez-de-chaussée du West Indies Mall pour le vernissage de l’exposition Puzzle Me ! Venez nombreux encourager les jeunes artistes en herbe de la maternelle au CM2 qui ont créé de magnifiques œuvres plus originales les unes que les autres !

Le Festival Langues, Arts et Cultures se poursuivra sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy jusqu’au 3 mai prochain.

