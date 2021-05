Météo : Un déficit de pluies aux Antilles prévu encore pour les deux prochains mois !

La Guadeloupe, la Martinique et les Iles du Nord sont entrées depuis plusieurs semaines dans une saison sèche qui semble persister d’une manière générale. Les modèles de prévisions font état d’un déficit en pluviométrie jusqu’au mois de juillet.

A partir du mois d’août, les 1ères Ondes Tropicales devraient être peu actives et situées à une latitude bien trop proche de l’équateur pour apporter suffisamment de pluies et remplir les citernes. L’arrivée de la MJO (Oscillation de Madden-Julian) par l’Ouest au cours du mois de juin pourrait éventuellement provoquer un regain d’humidité sur nos régions mais la poussière de sable saharien et la dynamique des masses d’air font diminuer les chances de voir apparaitre de fortes précipitations ces jours prochains.

Bref, le manque d’eau se fait cruellement ressentir depuis plusieurs semaines, y compris au robinet à Saint-Martin… _AF