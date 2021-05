Une émission est dédiée aux violences conjugales et intrafamiliales  sur Youth Radio aujourd’hui

Impulsée par le ministère de la justice en 2018, la création de la journée nationale d’accès au droit ambitionne de donner une plus grande visibilité aux conseils départementaux de l’accès au droit et aux actions qu’ils mettent en œuvre tout au long de l’année au sein de chaque département, ainsi que de faire découvrir les différents lieux d’accès au droit qui existent sur le territoire français.

A cette occasion le Conseil Départemental d’accès au droit de Guadeloupe dont dépend Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un avocat, maître Barreiro ainsi que le président de l’association Trait d’Union France Victimes, Olivier Fatou, s’invitent sur les ondes de Youth Radio (92.5) ce mardi de 9h à 12h au sein de l’émission Shift to positivity. L’émission sera sur le thème des violences (dont conjugales et intra familiales) et sera animée par Mélanie Hodge.

Une ligne téléphonique ouverte est mise à disposition des auditeurs afin de leur permettre de poser des questions en toute confidentialité aux professionnels du droit précités. Victimes de violences, auteurs, ou intéressées par le sujet, toutes les personnes sont invitées à participer en appelant le 0590 52 22 31.