Tourisme : 2022, année gastronomique pour la destination Saint-Martin !

Hier mardi 1er février, l’Office de Tourisme a dévoilé l’édition 2022 de la vidéo officielle diffusée dans le cadre de ses campagnes de promotion. Cette année, Saint-Martin affirme sa richesse et sa singularité grâce à son exceptionnelle culture gastronomique.

Après avoir misé sur le thème de la romance en 2021, l’Office de Tourisme a conçu sa nouvelle vidéo sur le thème de la gastronomie. Destiné à la promotion de Saint-Martin dans le monde entier, le film rend cette année hommage à la richesse culinaire de la destination touristique et positionne l’ile comme un paradis gastronomique où il fait bon s’adonner aux plaisirs des papilles dans des décors de rêve. Un thème choisi dans la continuité des retombées médiatiques et du succès du Festival de la Gastronomie, organisé en novembre dernier. Le film promotionnel de 2’37 présente Saint-Martin comme une destination gastronomique sachant allier authenticité et raffinement, en y intégrant les principaux atouts de l’offre touristique que sont ses superbes plages aux eaux turquoise, sa faune et sa flore, ses activités nautiques, ses couchers de soleil romantiques… Une superbe vitrine pour restaurateurs et métiers de bouche, notamment les lauréats du Festival de la Gastronomie 2021 illustrant certaines séquences de la vidéo. Un outil promotionnel qui valorise tout particulièrement les produits et savoir-faire locaux.

Une identité forte

Pour valoriser cette île gourmande à la cuisine métissée et aux nombreuses expériences gustatives, l’Office de Tourisme a confié la réalisation de sa vidéo pilier au vidéographe Théo Demanez, qui a confirmé son talent en remportant à trois reprises le GoPro Million Dollar Challenge. Cette réalisation 100% locale est sublimée par une bande son originale créée tout spécialement. Le steel pan, choisi pour son ancrage culturel caribéen, accompagne l’expérience visuelle. Il se superpose à trois ambiances sonores empruntant au zouk, au reggaeton et à l’électro, illustration de ce territoire multiculturel unique au monde.

Visibilité maximale

Toutes plateformes confondues, la vidéo 2021 « Can’t Help Falling in Love with Saint Martin » avait capitalisé plus de 60.000 vues. La plus-value gastronomique de la destination, atout phare pour conquérir de nouveaux visiteurs, va donc s’offrir elle aussi une formidable vitrine sur le marché international. L’Office de Tourisme programme également le déploiement d’une campagne commerciale sur le même thème afin de continuer à positionner Saint-Martin comme LA capitale gastronomique de la Caraïbe, et prépare d’ores et déjà l’édition 2022 du Festival de la Gastronomie. Retrouvez la vidéo dès aujourd’hui sur la page Facebook de l’Office de Tourisme.

Contribuez à la promotion de l’île en la partageant avec vos contacts !

https://bit.ly/Gastronomie2022