SOCIÉTÉ : FCE lance le concours ‘Elevate’ pour renforcer l’éloquence de tous

Le réseau FCE, Femmes Chefs d’Entreprises – Saint-Martin & Saint-Barthélemy, est fier d’annoncer le lancement de la première édition du concours ‘Elevate’ qui se tiendra le 8 mars prochain.

Cette initiative vise à renforcer le leadership entrepreneurial du territoire, offrant ainsi une plateforme unique pour inspirer et soutenir les esprits innovants de demain. Conçu comme un concours mixte avec une thématique large, ‘Elevate #1’ accueillera les femmes, les hommes, les jeunes, les chefs d’entreprises ainsi que les personnes ayant un projet d’entreprise. « La richesse de l’oralité et le plurilinguisme font de Saint-Martin un lieu idéal pour ce concours. Nous sommes convaincus que reconnaitre et valoriser les compétences en prise de parole peut stimuler le développement économique de notre territoire. » confie Mélanie Dal Gobbo, présidente FCE. En choisissant la journée internationale des droits des femmes du 8 mars comme date d’inauguration, FCE clâme l’importance cruciale de l’égalité des sexes dans le tissu entrepreneurial : « FCE ne se contente pas de revendiquer la place des femmes dans cet univers souvent dominé par les hommes. FCE incarne un leadership audacieux et inclusif, inspirant ainsi une collaboration collective où chacun, indépendamment de son genre, est invité à contribuer à la construction d’un écosystème entrepreneurial dynamique et équilibré » précise la présidente FCE. Si les concours d’éloquence sont traditionnellement associés à des institutions de renom, FCE entend démocratiser cet art en le rendant accessible à tous, peu importe le sexe ou le statut entrepreneurial. Ainsi, le concours est ouvert à tous, quel que soit l’âge, où chaque participant est invité à pitcher (résumer de manière concise) un projet, une idée ou une valeur qui lui tient à cœur, en français ou en anglais. L’essentiel est de le faire dans un laps de temps relativement court, en quelques mots percutants : « 30 secondes… c’est le temps qu’il faut au cerveau humain pour se faire une 1ère impression. 3 minutes, c’est le temps dont vous disposez pour vous présenter vous ou votre activité, avant que vous ne perdiez l’attention de votre audience » confie Bahia Yacine, Secrétaire Générale FCE. Une semaine avant l’évènement, les participants recevront cinq mots clés en rapport avec l’entrepreneuriat au féminin à intégrer dans leur pitch, ainsi qu’une fiche pratique et des conseils. L’objectif est de favoriser la créativité et l’appropriation du sujet par les participants. Le jury sera composé de 5 membres issus des institutions partenaires à savoir : FCE, CCISM, Initiative Saint-Martin, France Travail et Saint-Martin Evolution Toastmasters Club. FCE invite tout un chacun à venir assister à ce concours et apporter son soutien aux participants. Si le lieu reste encore à déterminer, les inscriptions sont déjà ouvertes (voir QR code sur l’affiche ou liens ci-dessous). _Vx

Inscription en ligne obligatoire (participant ou public) : https://www.helloasso.com/associations/fce-st-martin-st-barth/evenements/elevate-8-mars-concours-d-eloquence-2024

Lien raccourci : https://t.ly/KGEcB

Facebook et Linkedin : FCE Saint-Martin / Saint-Barth

