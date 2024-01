SINT MAARTEN / Silveria Jacobs: « Je retiens mon souffle »

Dans une interview accordée à Curaçao.nu ce 14 janvier, la Première ministre sortante Silveria Jacobs exprimait son inquiétude quant à la stabilité de la nouvelle coalition et à l’avenir de Sint Maarten.

« Les partis d’opposition ressentent le besoin de nous maintenir à l’écart du gouvernement, nous attendons donc de voir si cette nouvelle coalition, à mon avis précaire, pourra tenir le coup » déclarait Silveria Jacobs en réaction aux récents résultats des élections du 11 janvier, au cours desquelles son parti, l’Alliance nationale, et son partenaire de coalition, l’UPP, ont perdu la majorité au Parlement. La responsabilité revient désormais aux partis d’opposition (URSM, DP, PFP et NOW) avec huit sièges de former un nouveau gouvernement (voir l’article dans notre édition de ce mardi 16 janvier). Silveria Jacobs a fait part de son inquiétude en ces termes : « La stabilité que nous avons apportée ne s’est pas faite à n’importe quel prix. C’était nécessaire après dix années de ‘sauts de navire’ et de chutes de gouvernements, et avec les derniers développements, j’ai maintenant le sentiment que nous retombons dans cette situation. Tout est encore très frais, mais c’est comme ça. Nous restons optimistes et ouverts à la collaboration ». La Première ministre pense qu’il y a de nombreux mécontents maintenant que les deux plus grands partis ont été écartés des élections en ajoutant « Nous verrons comment ça se passe ». Selon Jacobs, de nombreuses combinaisons de coalitions étaient possibles avec les résultats de jeudi dernier. « En fin de compte, les quatre partis choisissent la combinaison la plus vulnérable. Pour moi, il est incompréhensible qu’un de ces partis prétende faire preuve d’une grande intégrité, mais veuille maintenant rejoindre un autre parti avec des personnes clairement corrompues ». La Première Ministre sortante fait ici référence au parti Nation Opportunity Wealth (NOW) avec Christophe Emmanuel et Claudius Buncamper, ce dernier ayant été condamné à 32 mois de prison pour corruption. Malgré les revers, Jacobs reste optimiste quant à l’avenir et à son rôle en politique. « En fin de compte, nous sommes le plus grand parti avec le plus de sièges. Si nous restons dans l’opposition, nous ferons de notre mieux pour maintenir la représentation de Sint Maarten au plus haut niveau possible », a déclaré Jacobs. Et de conclure, « Je prie pour les habitants de Sint Maarten afin que ce ne soit pas la régression que je vois. Mais dans mon cœur, je suis très, très, très inquiète ». _Vx

