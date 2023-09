SINT MAARTEN : Le retour de la patrouille à vélo de la KPSM

Dans le cadre de son engagement continu à assurer la sûreté et la sécurité des résidents et des visiteurs de Philipsburg et de ses environs, la police de Sint Maarten (KPSM) réintroduit l’unité de patrouille à vélo.

En réponse au besoin croissant de stratégies policières innovantes et agiles, la police de Sint Maarten a décidé de revitaliser l’unité de patrouille à vélo afin de renforcer la sécurité communautaire et de lutter contre les activités criminelles dans la ville. Cette décision stratégique arrive juste à temps pour préparer la haute saison des prochains mois, où l’afflux de touristes est attendu.

L’unité de patrouille à vélo, composée d’officiers dévoués, travaillera en étroite coordination avec les équipes de patrouille régulières pour assurer une présence policière visible et accessible au cœur de Philipsburg. Cette initiative vise à favoriser des liens plus solides entre les forces de l’ordre et la communauté tout en répondant efficacement aux incidents et aux préoccupations en matière de sécurité publique. Les objectifs de l’unité sont multiples : une visibilité accrue avec un accès facile aux agents de la patrouille, une réponse rapide et efficace aux incidents ou à tout problème de sécurité publique grâce à l’agilité de l’unité, une dissuasion au crime avec la présence d’agents à vélo dans Philipsburg et ses alentours, et enfin, un engagement communautaire qui permettra aux huit patrouilleurs d’établir des relations positives avec la communauté et de rassembler des informations précieuses pour répondre aux préoccupations locales spécifiques. _Vx

