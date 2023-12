SANTÉ : Formation à l’urgence médico-psychologique au Grand Case Beach Club

Le Centre hospitalier Louis-Constant Fleming organise cette semaine une formation sur la clinique du syndrome psycho-traumatique et le dispositif des cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP).

Le dispositif d’urgence médico-psychologique a été constitué dans les suites de l’attentat du 25 juillet 1995 de la station RER Saint-Michel, afin d’assurer la prise en charge des victimes confrontées à un événement psycho-traumatisant. En effet, les catastrophes occasionnent non seulement des blessures physiques, mais aussi des blessures psychiques individuelles ou collectives, immédiates ou différées, aiguës ou chroniques. Ces victimes nécessitent des soins d’urgence au même titre que les blessés physiques. Lorsque survient un événement psycho-traumatisant, l’intervention rapide de médecins psychiatres, de psychologues et d’infirmiers préalablement formés et intégrés aux unités d’aide médicale urgente doit garantir une prise en charge immédiate et post-immédiate satisfaisante des victimes et permettre d’éviter l’installation des troubles de stress post-traumatique. Portée par le Centre hospitalier Louis-Constant Fleming, la semaine pédagogique se tiendra en collaboration avec l’organisme de formation « Transfaire » du mardi 5 au vendredi 8 décembre 2023. Elle se déroulera au Grand Case Beach Club situé au 21 rue de Petite Plage. Cette formation est destinée en priorité à celles et ceux qui auraient la volonté d’intégrer le dispositif des cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP), et celles et ceux qui désirent être informé.e.s, afin d’être tous opérationnels lors de catastrophes naturelles ou d’évènements exceptionnels. _Vx

