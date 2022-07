Covid-19 : La vaccination est au ralenti depuis plusieurs mois

Près d’un an et demi après le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France, moins de la moitié de la population âgée de plus de 12 ans présente une primo-vaccination complète à Saint-Martin. A la mi-juillet, 49,4 % de cette population a reçu au moins deux doses. La part ayant reçu au moins une dose est un peu plus importante et s’élève à 52,4 %. La barre des 50 % a été franchie en avril et progresse depuis lentement.

Si l’une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes avaient refusé de se faire vacciner au début de la campagne était la nature même du vaccin (ARN messager), la mise sur le marché du vaccin Novavax issu d’une autre technologie, n’a pas généré un regain de rendez-vous chez les professionnels de santé.

Le rythme de la vaccination s’est fortement ralenti en mars en partie française et continue de diminuer progressivement. En février, une hausse de 2,6 % de nouvelles premières injections a été constatée, ensuite, elle est de 1 % en mars et avril et est inférieure à 1 % depuis. En février, 353 nouvelles vaccinations ont été réalisées, en mars 182 et en juin 100.

La même tendance est observée chez les primo vaccinations complètes. En février, le rythme progresse de 3,3 % avec 416 nouvelles injections, puis le mois suivant chute de pratiquement la moitié avec 218 injections (+1,7%). Depuis, la croissance ne dépasse pas 1 %. En juin, 101 vaccinations ont été enregistrées.

(soualigapost.com)

