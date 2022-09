Saint-Martin présent au salon Top Résa à Paris

Rising Sun Tours, réceptif pour les bateaux de croisières, la clientèle individuelle et les groupes depuis plus de 32 ans, était présent à Paris, Porte de Versailles, les 20, 21 et 22 septembre 2022 pour confirmer à tous ses interlocuteurs que Saint-Martin n’avait pas oublié ce rendez-vous incontournable des professionnels du Tourisme.

Plusieurs centaines de stands, avec des exposants du monde entier, célébraient ce premier salon post-Covid19. Il était important de se rencontrer, se parler et échanger sur les difficultés passées, mais surtout sur les perspectives d’un avenir florissant. Les Antilles françaises étaient venues en force avec les stands imposants de la Guadeloupe et de la Martinique où les agents de voyages, les hôteliers et des commerçants se voulaient visibles et disponibles.

Rising Sun Tours était représenté par Ali Laggoune et Ami Bora, qui sont allés, trois jours durant, à la rencontre des tour-opérateurs, croisiéristes et agences évènementielles pour promouvoir l’île de Saint-Martin.

Top Résa est le plus grand salon de tourisme de France et comme en septembre, notre île est très calme, il est facile de se libérer pour porter la bonne parole, comme le font la Guadeloupe et la Martinique, mais aussi toutes les îles anglophones de la région.

Les interlocuteurs avaient beaucoup de questions à poser sur l’état post Irma, post Covid de Saint-Martin, les ouvertures ou fermetures d’hôtels et les activités nouvelles.

Au bout du compte, cette escapade parisienne s’est avérée payante puisque de nouveaux contacts ont été établis, en dehors de tour-opérateurs déjà sous contrat. Tous espèrent retrouver les volumes d’avant 2020 et comptent bien s’en donner les moyens pour arracher quelques parts supplémentaires d’un marché de plus en plus professionnel et pointu. Se reposer sur les lauriers d’un passé glorieux ne suffit plus.

Des défis existent et doivent être affrontés pour être au niveau des îles voisines et concurrentes. _AF

