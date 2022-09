Le diabète et les maladies cardiovasculaires, mariage impossible

Dans le cadre de la semaine du cœur 2022 de la Fédération Française de Cardiologie qui se déroule du 19 au 29 septembre avec pour thème les facteurs de risques cardiovasculaires, l’association Saint Martin Santé met en place plusieurs actions.

La semaine du cœur met en exergue les facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les plus de 65 ans et les femmes et seconde cause de mortalité chez les hommes, pour ainsi favoriser leur prévention. Elle se terminera le jeudi 29 septembre qui marque la journée mondiale du cœur. Cette semaine particulière chevauche une autre semaine importante pour le travail de sensibilisation qui caractérise Saint Martin Santé, à savoir la semaine nationale du diabète, qui a quant à elle lieu du 23 au 30 septembre et dont le thématique est « diabète et tabac ». Le tabagisme est un facteur de risque pour le diabète de type 2. Pour Chantale Thibaut, présidente de l’association Saint Martin Santé, le mariage entre ces deux pathologies, les maladies cardiovasculaires et le diabète, est impossible donc à éviter, d’où les deux symboles représentés séparément lors des actions, le cœur d’un côté et le rond bleu pour le diabète. L’association a mis en place des opérations de prévention sur le sujet des malades cardiovasculaires à travers différents stands de sensibilisation, d’information et de dépistage, sous forme d’actions publiques, ouvertes à toutes et tous, permettant d’éduquer et de conscientiser aux divers facteurs pouvant entraîner des problèmes de santé. Le 24 septembre dernier en matinée, un dépistage HTA, diabète et surcharge pondérale fut organisé dans le jardin de Bellevue avec Speedy Plus en compagnie d’un médecin et d’une infirmière. De nombreuses personnes ont ainsi eu la possibilité de mesurer leur tension artérielle, fréquence cardiaque, leur diabète et de, surtout, comprendre les chiffres. L’hypertension artérielle et le diabète restent des facteurs de risque majeurs d’accident cardiovasculaires, comme par exemple, l’infarctus du myocarde ou l’AVC (accident vasculaire cérébral). Quatre autres facteurs à risque sont à noter, le tabac, l’excès de cholestérol, le stress et la sédentarité. À ce propos, un stand « anti-sédentarité » qui soulignait l’importance de l’activité physique régulière s’est tenu au stade Vanterpool ce 26 septembre en matinée et toute l’équipe de Saint Martin Santé l’a délocalisé sur le parking de la pharmacie de Quartier d’Orléans dans l’après-midi, afin d’aller au mieux vers la population pour l’informer des différences entre sédentarité et inactivité physique tout en la guidant vers l’intégration d’une activité physique régulière dans leur quotidien. L’association propose de nombreux ateliers sportifs pour les personnes âgées tout au long de l’année, les bienfaits sont notables sur la santé physique des participants, n’hésitez donc pas à vous rapprocher de Saint Martin Santé pour prendre connaissance du programme (voir infos). Aujourd’hui, ce mercredi 28 septembre, vous pouvez rencontrer l’équipe de l’association de 10h à midi dans ses bureaux au 45 rue Constant Fleming à Concordia pour un stand « nutrition » remettant au centre l’importance de l’alimentation grâce à des échanges avec une diététicienne sur la nutrition et les recommandations nationales via le Programme National Nutrition Santé (PNNS). La semaine du cœur se clôturera donc ce jeudi 29 septembre avec une animation en radio de 8h à 9h pour discuter en direct avec les auditeurs autour de l’importance de prendre soin de sa santé cardiovasculaire, de prévention en termes d’hygiène de vie ou encore de traitement pour retarder l’avancée des pathologies. Votre santé est ce que vous avez de plus cher et Saint Martin Santé vous aide à prendre soin de vous. _Vx

Infos : 0801 108 899

contact@saintmartinsante.fr

http://www.saintmartinsante.fr/

Facebook : Saint Martin Santé

Adresse : 45 rue Constant Fleming à Concordia

317 vues totales, 317 vues aujourd'hui