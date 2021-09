Saint-Barthélemy : Un nouveau cluster identifié au sein de l’EHPAD de Gustavia

Un foyer épidémique de Covid-19 a été détecté au sein de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Gustavia le mardi 14 septembre dernier. Une information confirmée par l’Agence Régionale de Santé.

Il concerne 7 résidents donc 5 sont non vaccinés, 1 ayant eu une seule dose de vaccin et 1 ayant reçu deux doses en début d’année 2021 (la 3ème dose devait lui être injectée sous peu car sa dernière injection datait de plus de 6 mois). 3 d’entre eux, qui font partie des non vaccinés, sont hospitalisés. Les investigations sont en cours afin de définir l’origine de la contamination.

Ce cluster nous montre, s’il le fallait encore, que non seulement le COVID touche les plus fragiles majoritairement non vaccinés, mais surtout qu’il est impératif de protéger nos ainés en EHPAD grâce aux gestes barrières et à la vaccination de ceux qui les côtoient.

L’ARS, en lien avec la direction de l’établissement, a d’ores et déjà envoyé des renforts de santé (médecins et Infirmiers notamment) venant de Guadeloupe, ainsi que de Saint-Martin pour soutenir les équipes en place au regard de la sensibilité que représente ce cluster. _AF