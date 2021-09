JUSTICE / Accident mortel à la Savane : les faits, le début de l’enquête (1/3) – Première partie du compte-rendu d’audience.

• Les faits

Le 30 juin 2019 vers 20h30 sur la route principale à la Savane, un pick-up circule dans le sens Grand Case-Marigot. Il suit une voiture. En la doublant, il percute un scooter venant en face et qui se trouvait sur le bas côté de la route.

Contrairement à ce qui a pu être dit, «le choc n’a pas été frontal. Le pick-up montre des traces sur son côté gauche», a rectifié la juge. Selon le témoignage de la conductrice qui a été doublée, le pick-up a «pris large », c’est-à-dire qu’il se trouvait largement à gauche sur la voie de gauche au moment du dépassement ; l’impact a eu lieu plus près du bas côté qu’au milieu de la voie de circulation. Une distance de 34 mètres a été relevée entre le point d’impact et le point d’immobilisation du véhicule.

Sur le scooter se trouvent deux jeunes, âgés de 17 et 18 ans. Ils sont tués sur le coup. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes et les responsables de l’accident. A son terme, les trois passagers du pick-up (FR, AB et DB) sont renvoyés devant le tribunal de proximité de Saint-Martin. Leur procès s’est déroulé jeudi 16 septembre.

• Le début de l’enquête

Après l’accident, les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux puis les gendarmes. Le vice-procureur se déplace également. Personne n’est interpellé, ni interrogé le soir même ; le parquet convoque les trois hommes du pick-up le lendemain. Seul FR est dépisté et les tests ne révèlent aucune présence d’alcool dans son sang.

FR déclare qu’il était au volant. AB qui est le propriétaire du pick-up, le lui avait demandé car il avait bu. AB est alors passager avant et DB est assis à l’arrière. FR raconte qu’au niveau de la Savane, il suivait une voiture dont la conductrice lui a fait signe de la doubler. Il a vérifié la visibilité dans ses rétroviseurs, mis son clignotant et effectué le dépassement. Il assure ne pas voir vu le scooter arriver en face. Au dernier moment, il a appuyé avec les deux pieds sur le frein mais n’a pu éviter le choc.

Face à ces déclarations, l’enquête est clôturée le 3 juillet, soit trois jours plus tard. FR est convoqué devant le tribunal correctionnel pour homicide.