RUNNING NIGHT 2023 : Un événement alliant sport et inclusion

A l’occasion de la célèbre Running Night qui se déroulera vendredi 8 et samedi 9 décembre, l’association Watt de 9, organisatrice de l’événement, a souhaité sensibiliser la population à l’importance de l’inclusion dans le domaine du sport. Trois sportifs de haut niveau, en situation de handicap, prendront ainsi le départ de cette course festive et conviviale.

A l’instar des éditions précédentes, des centaines de coureurs adultes et enfants sont attendus à l’occasion de la Running Night 2023 qui se déroulera dans le centre-ville de Marigot. Le premier temps fort de cette édition 2023 interviendra ce vendredi 8 décembre avec la course des adultes (+ 13 ans). Chaque équipe doit présenter cinq coureurs avec au moins une femme au départ. Le parcours reste le même comme chaque année avec 1,9 km à effectuer dans les rues de Marigot. Tous les participants sont invités à se déguiser avec des costumes rappelant Noël !

Le lendemain, samedi 9 décembre, ce sera au tour des enfants de prendre le départ de la Running Night Kids (3 à 12 ans). Là encore, chaque équipe devra être composée avec au moins une jeune fille au départ de cette course longue de 1 km, la présence d’un adulte accompagnateur étant obligatoire. De nombreux lots sont à gagner. Les organisateurs invitent tous les enfants à venir déguisés !

Cette édition 2023 sera aussi l’occasion pour l’association Watt de 9 de promouvoir la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Ainsi, Brice Marmonier, Lyonel Pinau et Jimmy Batouche, habitués à courir avec une lame seront au départ de la course vendredi.

Avant cela, les trois champions effectueront des visites dans les écoles pour parler de leur handicap avec les élèves et de démontrer qu’il est tout à fait possible de participer pleinement à des activités sportives. L’association Saint-Martin Santé et la clinique Manioukani seront représentées avec des patients également en situation de handicap._AF

Programme des rencontres :

Le jeudi 7 décembre à 8 heures au collège Soualiga

A 10 heures à l’école Clair Saint-Maximin

Le vendredi 8 décembre à 8 heures à l’école Aline Hanson

A 10 heures à l’école Emile Choisy

INFOS PRATIQUES

RUNNING NIGHT 2023 :

Vendredi 08 décembre 2023(à partir de 13 ans)

Lieu : Front de mer de Marigot

Distance : 1.9 Km

Départ : 20h00

Tarif : 10€/12$ par coureur

RUNNING NIGHT KIDS 2023 :

Samedi 09 décembre 2023 (de 3 ans à 12 ans)

Lieu : Front de mer de Marigot

Distance : 1000m

Départ : 17h30

Inscription gratuite

