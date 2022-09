Retour sur la soirée de clôture du Job Dating BTP à Marigot

Malgré une reprogrammation de dernière minute engendrée par le passage de la tempête tropicale Fiona, la troisième édition de la caravane de l’emploi et de la formation dédiée au BTP, basée cette fois à Marigot, a rencontré un succès certain.

Ce vendredi 23 septembre de 15h à 19h, le Job Dating BTP s’était installé sur le parking central de la Collectivité à Marigot après une session à Quartier d’Orléans et Sandy Ground les 14 et 15 septembre. Ce dispositif est organisé par la Collectivité avec le soutien financé de l’État et porté par la cheffe de projet, Fabiola Rioual dont le travail a été très justement félicité lors des discours de clôture. Outre la présence des représentants des entreprises BTP ayant tenu un stand au cours de l’après-midi, plusieurs officiels ont rejoint le site de l’opération vers 19h dont Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, de nombreux conseillers territoriaux ainsi que Martine Beldor, membre du Conseil Exécutif et présidente de la Commission de l’Emploi, de l’Apprentissage, de la Formation et de l’Insertion qui, dixit le président de la COM lors de son discours « a su répondre aux attentes importantes de la jeunesse saint-martinoise à la recherche d’un emploi ». Toujours dans ce même discours, Louis Mussington entendait vouloir créer du lien social avec une vraie volonté politique en allant vers les jeunes dans les quartiers et « se rapprocher de cette frange de la jeunesse qui doute, qui ne fait pas confiance au système ». Le Job Dating BTP fut également un moyen de sensibiliser les professionnels du secteur sur l’importance des embauches locales. Une visite récente à la prison de Basse-Terre a particulièrement marqué Louis Mussington, prison qu’il décrit comme « lieu indigne, horrible », et qui le motive à prendre les dispositions nécessaires pour que les jeunes saint-martinois ne basculent pas dans la délinquance. « Nous allons tout mettre en œuvre pour accélérer le processus et qu’un certain nombre de chantiers démarre, quand on voit les grues dans le ciel, le BTP est en marche, c’est une opportunité pour les jeunes en recherche d’emploi et les entreprises », gage aussi d’une bonne économie. En termes de chiffres concernant cette mesure phare impulsée par la Collectivité en partenariat avec la CCISM représentée par son directeur général Julien Bataille, Pôle emploi et la Mission locale de Saint-Martin, 53 entreprises ont répondu présentes ces quatre derniers mois. 1105 personnes en recherche d’emploi ou de formation ont été reçues sur les dernières manifestations. Martine Beldor aura la tâche d’accélérer le processus pour démarrer les formations afin d’accroître l’employabilité des jeunes du territoire. Une vingtaine de contrats ont été engagés entre juillet et août via le dispositif. Ce sont 32 personnes qui suivent quant à elles une formation de remise à niveau pendant ce mois de septembre. Louis Mussington, fier du travail réalisé par ses équipes, se réjouit des résultats qu’il juge « encourageants ». Avant de partager le verre de l’amitié autour d’un buffet fourni, Fabiola Rioual, cheffe du projet a invité Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord à prendre la parole. Pour rappel, le Job Dating BTP est financé dans le cadre du Pacte Ultramarin d’Investissement dans les Compétences impulsé par l’État et Vincent Berton ressent la responsabilité immense à amener les jeunes vers ces métiers du BTP dont le territoire a besoin au vu des chantiers à venir, que ce soit, par exemple, le collège 600 ou 900. « C’est un enjeu majeur si on veut éviter les tensions sociales fortes, nous sommes mobilisés et conscients de cela. Aller vers les jeunes, qui se sentent rejetés par le système, qui montrent un manque de confiance en eux, qui doutent d’eux-mêmes, de leur compétence, de leur talent. » Pour Monsieur le Préfet, c’est un critère clé que la jeunesse saint-martinoise, unique en son genre, ait confiance en elle. _Vx

