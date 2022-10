FORMATION : FORE IDN, l’heure est aux remerciements et aux félicitations

Implanté à Saint-Martin depuis 25 ans, le centre de formations FORE Îles Du Nord (FORE IDN) ne cesse de se réinventer et se développer pour la jeunesse saint-martinoise. Pour preuve, FORE IDN célèbre le premier anniversaire de son contrat d’apprentissage et profite de l’occasion pour remercier ses partenaires et féliciter les apprentis diplômés.

Le contrat d’apprentissage, qui s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans, permet à l’apprenti de suivre une formation en alternance au sein d’une entreprise avec une semaine de cours par mois au centre de formation et trois semaines dans la société et ce, pour une durée d’un an. FORE IDN sert de facilitateur entre le futur apprenti et l’entreprise recruteuse avec un accompagnement et un suivi du début jusqu’à la fin. Le succès est au rendez-vous : sur la promotion du Titre Professionnel (TP) de Serveur, on note 80% de réussite à l’examen avec trois contrats signés en fin de parcours. Pour cette section, FORE IDN tient à remercier ses entreprises partenaires à savoir Coco Beach, Yellow Sub, Enjoy, Kontiki, Hommage Hotel et Lulu’s Corner, ainsi que La Villa Royale à Grand-Case qui a accueilli les apprentis pour le passage de leur examen. Cédric, manager du Yellow Sub et partenaire de FORE IDN, tenait particulièrement à témoigner de son expérience en tant que tuteur de Madrena Pierre et de Geraldina De La Cruz, toutes deux apprenties de FORE IDN et toutes deux reçues à l’examen. Le manager du Yellow Sub décrit Madrena et Geraldina comme des apprenties impliquées et volontaires avec un réel coup de cœur professionnel pour Madrena qu’il qualifie de « pépite » représentant parfaitement la Friendly Island par son sourire et un service inoubliable. Au terme de sa période d’apprentissage, Madrena a choisi de poursuivre cette belle collaboration avec le Yellow Sub en signant un contrat chez eux. Cédric s’est dit ravi d’avoir fait confiance à FORE IDN et envisage de réitérer le dispositif de l’apprentissage dans les mois à venir. Autre promotion qui mérite les félicitations, le groupe de diplômés des TP Électricien en bâtiment dont la formation était financée par Pôle Emploi avec 90% de réussite à l’examen, deux propositions de contrat à Saint-Barthélemy et de futures créations d’entreprise. FORE IDN remercie le formateur Alain Miquel et Martine Beldor, élue au Pôle Formation de la Collectivité, qui fut présente lors de l’annonce des résultats. Si la formation au TP Cuisiner est toujours en cours pour les douze apprentis répartis dans douze restaurants de la partie française de l’île, FORE IDN lance un grand merci à la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) et son directeur Monsieur Bryan de mettre à disposition les locaux et le matériel de la Cuisine Centrale pour les apprentis cuisiniers. Ce partenariat a grandement participé à la prospérité de cette formation d’apprentissage en cuisine, grande première sur le territoire de Saint-Martin. Pour la promotion de TP Secrétaire qui a pris fin en août, trois contrats de travail furent signés en fin de parcours avec 60% de réussite. Et enfin, pour la formation de TP Vendeur qui s’est terminée en juillet dernier avec 100% de réussite, on dénombre huit contrats de travail signés en fin de période d’apprentissage. Bravo à eux. Toute l’équipe de FORE IDN s’est dite fière et heureuse d’avoir contribué à l’envol et à l’épanouissement de ces jeunes saint-martinois au travers de leur contrat d’apprentissage et d’un accompagnement dont la qualité n’est plus à prouver. Le centre de formation remercie également Mission Locale, Pôle Emploi, AKTO et bien sûr, la Collectivité de Saint-Martin. _Vx

Infos : 0590 87 41 20

18 rue Canne à Sucre à Hope Estate

www.fore.fr

