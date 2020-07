Raeyhon Peterson, Député de St.Maarten positif au COVID-19

Le député Raeyhon Peterson, membre du Party For Progress (PFP) et du parlement de St. Maarten a été testé positif au COVID-19. Mr Peterson, 29 ans, a fait l’annonce sur sa page Facebook ce mercredi 29 juillet. Le député a déclaré dans son post sur Facebook qu’il n’a pas de symptômes et il restera en isolement pendant 14 jours par mesure de précaution. Ci-dessous son post intégral sur Facebook.

“Compte tenu de tout ce qui se passe avec l’émergence de nouveaux cas et sachant que j’avais également participé à des rassemblements publics, j’ai pris la décision de me faire dépister, même si je n’ai aucun symptômes. Dans un souci de transparence et pour éviter les mauvaises rumeurs, je tiens à faire savoir que j’ai testé positif au COVID-19 hier. Je suis toujours asymptomatique mais néanmoins je prends toutes les précautions et mesures nécessaires pour protéger ma famille et les autres. Il m’a été recommandé de m’isoler pendant 7 jours, mais je le ferais pendant deux semaines pour être sain et sûr.

A ceux qui savaient et qui m’ont envoyé des messages de soutien, je leur dis merci. Je me sens bien personnellement, mais cela n’enlève pas la gravité de la situation. Ma priorité est que ma famille et ceux avec qui j’ai pu être en contact en soient conscients et prennent les mesures nécessaires pour se protéger.

Le COVID-19 ne va pas disparaître juste parce que nous le souhaitons. C’est pourquoi il est si important que chacun fasse sa part et se protège du mieux qu’il peut, car c’est comme ça que nous protégerons tous les autres. Si vous vous sentez mal ou si vous montrez des signes de COVID, veuillez prendre les mesures nécessaires pour vous faire tester et vous isoler pendant la période recommandée.”