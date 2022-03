Quatre actrices saint-martinoises héroïnes d’un court métrage sélectionné au prochain IBDFF

Diane, June, Rose et Josie sont quatre femmes Caribéennes. Amies dans la vie, elles partagent leur quotidien et leurs expériences. Elles sont les héroïnes du court métrage The Fab 4 & The Silent Retreat écrit par Diane de La Haye, une autre femme caribéenne – Jamaïcaine – mais résident au Canada.

Ces quatre principaux personnages féminins sont interprétés par des actrices saint-martinoises, Rita Gumbs, Shama Flurton, Clarisse Glasgow et Kedisha Vidal. Pour ce film qui a été tourné à Saint-Martin, elles ont été dirigées par Peter Sagnia.

The Fab 4 & The Silent Retreat figure dans la sélection du prochain International Black and Diversity Film Festival qui se déroulera en juin à Toronto au Canada. Le IBDFF est un festival de films indépendant créé pour mettre en valeur les cinéastes noirs tout en promouvant la diversité culturelle.

Le court-métrage a été déjà diffusé au cinéma en partie hollandaise il y a quelques semaines. Il le sera de nouveau ce jeudi 31 mars au 978 Sanctorum. La projection sera suivie d’une rencontre avec les artistes.

