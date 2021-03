Anniversaire du Traité de Concordia : Un bel échange entre les jeunes instances des deux îles

Les échanges sur les enjeux de la coopération nord-sud ont été riches et passionnants. Une jeunesse talentueuse qui a su défendre de belles idées pour l’avenir de l’île.

Les jeunes présidents des deux instances ont remis leurs travaux à la Première Ministre de Sint Maarten Silveria Jacobs et au président de la collectivité de Saint-Martin Daniel Gibbs, qui les ont félicités pour la qualité de leurs échanges.

Au regard des besoins évoqués par les jeunes en matière de coopération, le président Gibbs n’a pas manqué de souligner la nécessité de créer le United Congress French and Dutch qui permettrait d’avancer d’un même élan sur les enjeux communs aux deux parties de l’île. Le thème de l’éducation a d’ailleurs été largement discuté par les jeunes.

Le président a salué le travail des services administratifs et de sa première vice-présidente Valérie Damaseau, qui se sont chargés de la préparation du débat.

Le président a également remercié la première ministre Silveria Jacobs et ses équipes, ainsi que le président du Parlement de Sint Maarten Rolando Brison, Rodolphe Samuel, Ministre de l’Éducation, Culture, Jeunesse et Sports et la conseillère territoriale Mireille Meus en charge de la commission jeunesse.

Une expérience enrichissante, un grand bravo aux jeunes élus de l’île pour leur performance. La relève est assurée!