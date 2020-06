PPRN : Où en est-on de sa révision ?

La révision du plan de prévision des risques naturels (PPRN) appartient aux services de la Deal, la direction de l’environnement, de l’aménagement et du territoire.

Est uniquement concernée le volet cyclonique (submersion marine) a donc fait l’objet d’une révision qui a été appliquée de manière anticipée début août 2019. Un nouveau règlement et un nouveau zonage ont été rédigés, des décisions qui n’ont pas toutes été approuvées par la population.

D’où les protestations et les blocages de décembre 2019. Les ministères des Outre-mer et de la Transition écologique et solidaire ont alors décidé d’envoyer une mission avec à sa tête Dominique Lacroix, ancien préfet de Saint-Martin.

Cette mission était en charge de recueillir les observations de la population et de livrer un rapport avec des recommandations en vue d’améliorer le règlement et le zonage définis par la Deal de Saint-Martin.

Sept principales recommandations ont été formulées, le rapport a été soumis pour analyse aux ministères concernés à la mi mars comme il était prévu ; des suggestions de modifications du règlement devaient ensuite être transmises à la Deal qui reste en charge de la rédaction du document final.

Annick Girardin avait souhaité une application définitive du nouveau PPRN avant le début de la saison cyclonique. Mais la crise sanitaire liée au covid-19 a ralenti le processus.

Interrogée il y a deux semaines par les représentants de quartier à ce sujet, la préfète de Saint-Martin a indiqué ne pas avoir encore reçu les arbitrages de Paris.

Hier en déplacement à Saint-Martin, la ministre a échangé sur le sujet avec les représentants de quartier et livré des éléments en conférence de presse. A lire dans notre édition de demain. (soualigapost.com)