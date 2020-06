L’Etat et la COM ont «enfin» signé le contrat de convergence

L’Etat et la Collectivité ont «enfin» signé le contrat de convergence et de transformation. En déplacement à Saint-Martin hier lundi, la ministre des Outre-mer a signé le document avec le président de la COM en milieu d’après-midi.

Tous les territoires d’Outre-mer avaient signé le leur en 2019, sauf Saint-Martin. «Le processus a été plus lent que pour d’autres territoires car au moment où on signe au ministère des Outre-mer les contrats, Saint-Martin se relève d’Irma et se prépare à affronter son avenir différemment et nous avons donc reporté cette signature », a expliqué Annick Girardin tout en admettant aussi qu’il y a eu «quelques incompréhensions entre l’Etat et la COM».

La signature de ce contrat est «l’aboutissement d’un long travail entre l’Etat et la COM» qui va permettre le financement de projets et «le développement de [Saint-Martin] à travers ses atouts Ce sont 159 millions d’euros qui vont être engagés jusqu’en 2022.

L’Etat va apporter 47,2 millions d’euros, la COM 31,5 millions, le reste correspondra des fonds européens, a précisé Daniel Gibbs pour qui ce contrat est « la concrétisation de l’accompagnement de l’Etat à Saint-Martin ».

Une quarantaine de projets vont ainsi être financés, parmi lesquels l’aménagement d’espaces publics à Grand-Case et Marigot, l’aménagement du Front de Mer de Marigot, le déploiement de la vidéo protection, la rénovation du stade Thelbert Carti, la réhabilitation du collège à Quartier d’Orléans et le déploiement du très haut débit.

