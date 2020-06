Les demandes de vols vers St-Maarten décollent malgré les restrictions de voyage

L’aéroport de Juliana indique dans son dernier communiqué que les demandes de voyages vers St-Maarten augmentent malgré les restrictions de voyage dues à l’épidémie, démontrant ainsi «que les mesures de prévention prises contre le Covid-19 depuis janvier 2020 ont porté leurs fruits». L’accès à l’aérogare ne sera accordé qu’aux passagers et au personnel obligatoire de l’aéroport

“Le personnel de l’aéroport international Princess Juliana (PJIA), continue à faire preuve de réactivité face à l’urgence pour combattre le coronavirus.”

Pendant une période de trois mois, Juliana a été partiellement opérationnel, suite aux restrictions de voyages mises en place par le gouvernement de St. Maarten pour maintenir les mesures de protection de la population et de ses visiteurs.

Tous les voyages commerciaux ont été interrompus, mais l’aéroport a maintenu les vols non-commerciaux : fret, urgences et rapatriements.

Selon la direction de Juliana, “un plan de prévention du Covid-19 a été établi et a été soumis à exécution par la Task Force COVID-19, avec le conseil d’administration de l’aéroport SXM. Les efforts déployés sont en harmonie avec la reprise des vols commerciaux et l’afflux de voyageurs attendu.”

L’aéroport de Juliana a l’intention de s’appuyer sur les vols courts, moyen et long-courriers de ses marchés clés, pour stimuler la croissance dans la région.

Le plan C-19 est régi par le “principe de précaution” afin de minimiser le risque d’infection

Le plan de prévention C-19 de PJIAE servira également à protéger les ressources humaines de la communauté aéroportuaire, et à les former aux nouvelles mesures de sécurité sur leur lieu de travail.

PJIAE a installé plus de quarante (40) écrans de protection en plexiglas dans des zones telles que les comptoirs d’enregistrement, les portes d’embarquement, le contrôle des passeports et le comptoir d’information afin de réduire les risques et d’offrir un environnement sûr au personnel en première ligne et aux passagers.

Le transport des passagers en bus sur le tarmac fera également l’objet de mesures de prévention, avec nettoyages et désinfections plus fréquents.

“Nous allons mettre en place différents niveaux de prévention comme le contrôle de la température sans contact, le port des masques obligatoires et l’installation de désinfectants supplémentaires pour les mains, parmi l’ensemble des mesures nouvellement mises en œuvre.

Des politiques de sécurité strictes imposent en outre que tout le personnel situé en première ligne soit muni de deux (2) types de masques de protection : respiratoire et chirurgical. Les masques respiratoires FFP2 offriront un niveau de protection avancé en raison du contact direct avec les voyageurs.

En outre, les masques chirurgicaux devraient réduire efficacement la transmission de gouttelettes respiratoires.

Le président du groupe de travail, Connally Connor, a ajouté : “L’accès à l’intérieur de l’aérogare ne sera accordé qu’aux passagers et au personnel de l’aéroport. Nous allons également intensifier les méthodes de désinfection dans les zones à haut point de contact afin de réduire les surfaces souillées ou contaminées. La Task Force assure également que des produits désinfectants seront présents dans le système de ventilation. Le contrôle thermique pour le personnel et les passagers entrera également en vigueur immédiatement à la date de réouverture”. (Ndlr : Mercredi 1er Juillet).

Bien que les dernières prévisions de l’Association internationale du transport aérien (IATA) indiquent que le secteur aérien perdra des milliards de dollars en raison de la pandémie, la direction de Juliana a établi depuis longtemps qu’il existe une demande constante de voyages vers nos diverses destinations, ce qui est confirmé par le nombre de réservations de créneaux horaires demandé par les transporteurs nord-américains.

Selon les dernières informations statistiques COVID-19 du département de la santé publique de St. Maarten, il n’y a pas de cas actifs sur l’île. Vendredi 19 juin 2020, notre ministre du Tourisme, des Affaires économiques, des Transports et des Télécommunications (TEATT), Ludmilla de Weever, a annoncé que l’aéroport sera pleinement opérationnel à partir du 1er juillet 2020.

Juliana précise que si vous souhaitez signaler des dangers et des risques liés au COVID-19, vous devez appeler la ligne d’assistance téléphonique de l’aéroport SXM au 1-721-546-7504 ou au 1-721-5467508 ou envoyer vos commentaires par e-mail à safety@sxmairport.com. Les informations générales doivent être adressées à la nouvelle ligne d’assistance COVID-19 au 9777 ou visiter le site web www.sxmairport.com et cliquer sur l’onglet COVID-19 pour toute mise à jour.

Notes de la rédaction:

Dans la notice d’information et de prévention ci-dessous fournie par Juliana, le premier point qui concerne le test RT-PCR (prélèvement nasal) effectué au maximum 72 heures avant l’arrivée à St. Maarten était initialement « Recommandé » seulement, ce qui a étonné grand nombre de lecteurs de Faxinfo et de la presse « Dutch Side ».

Cette mention a fort heureusement été modifiée sur cette notice, et maintenant ce test préalable au voyage et qui devra être négatif bien sûr, sera « nécessaire » (pourquoi ne pas dire obligatoire?). Gageons qu’à l’aéroport de départ, les transporteurs imposeront aussi ce test préalable à leurs passagers et que les personnes qui ne pourront pas justifier d’un test négatif ne pourrons pas prendre l’avion.

En revanche ce test 72h avant, n’est pas encore obligatoire au départ de Paris pour les vols vers les Antilles… ce qui est très étonnant.