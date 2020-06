Brume de sable : pourquoi la chaleur ressentie est-elle plus forte ?

Une chaleur étouffante ! Voilà le constat de ces deux derniers jours sur l’ensemble de l’archipel Guadeloupéen. Les raisons : l’importante brume de sable qui traverse nos territoires entraînant une importante chaleur. Selon Météo France Guadeloupe, la température n’est pas plus chaude, elle est due au temps sec en contact avec le corps humain

“On a chaud pourquoi ? Parce qu’on est comme dans une étuve. Le sable est en compétition avec notre corps pour pouvoir récupérer l’humidité.”, explique Christophe Valère Montout, climatologue à Météo France Guadeloupe.

Ces épisodes de temps très secs et chauds ne sont donc pas nouveaux. Selon Météo France Guadeloupe, le sable est un élément sec qui souhaite se charger en humidité. Résultat, comme notre corps perd de l’humidité, il va en créer pour faire face à la chaleur. La sensation de chaud est donc doublement ressentie.

Météo France Guadeloupe précise que la brume de sable devrait encore persister un certain moment car il n’y a pas d’onde tropicale en prévision sur le nord de l’arc Antillais qui pourraient venir balayer cette chaleur et cette poussière. En revanche plus au sud en Martinique, une onde tropicale est attendue jeudi.

Retrouvez cet interview sur www.rci.fm ici

PHOTO SATELLITE PRISE CE MATIN A 6H50

On voit bien la zone de sable continue venant de l’Afrique de l’Ouest et qui indique que la situation va perdurer pendant plusieurs jours. La photo de titre a été prise ce matin à Cul de sac