Parcoursup 2022 : c’est déjà l’heure de formuler ses vœux !

Depuis le 20 janvier dernier, les futurs bacheliers sont invités à formuler leurs vœux d’orientation postbac sur Parcoursup. Un délai plus long, jusqu’au 29 mars, leur est accordé cette année, pour tenir compte des épreuves de spécialité du baccalauréat.

Le jeudi 20 janvier dernier a marqué le départ de la course aux vœux postbac de Parcoursup, qui réunit chaque année quelque 640 000 lycéens et 200 000 étudiants en réorientation. Certains candidats sont dans les starting-blocks depuis l’ouverture du site, fin décembre 2021, qui leur permet de découvrir près de 20 000 formations d’enseignement supérieur recrutant par ce portail national. Un choix de voies aussi riche qu’éclectique, qui peut désarçonner les lycéens sans idée précise d’orientation.

• Quelles nouveautés en 2022 ?

La principale nouveauté devrait être la prise en compte dans le dossier Parcoursup des épreuves finales des deux enseignements de spécialité suivis en terminale, organisées du 14 au 16 mars. Mais à ce jour, des discussions étaient en cours pour les décaler dans le temps, voire transformer ces épreuves en contrôle continu, en raison de la multiplication des absences liées au variant Omicron. Pour éviter d’ajouter du stress aux lycéens en pleine préparation de ces épreuves, la date butoir pour clôturer ses vœux – habituellement à la mi-mars – est repoussée au 29 mars.

En outre, l’offre s’est étoffée, avec de nouvelles formations, notamment par la voie de l’apprentissage. Au total, plus de 6 000 formations sous statut d’apprenti sont référencées sur le portail. Du côté des formations longues, on peut souligner l’arrivée de nouvelles écoles d’art et de design, telles que les Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, la Villa Arson à Nice, ou l’Ensci-Les Ateliers à Paris ; et quelques formations privées comme celle de Rubika à Valenciennes préparant à la réalisation de films d’animation, ou le Bachelor of Arts in Fashion Design de l’Institut français de la mode, à Paris. Quant aux parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE) lancés à la rentrée 2021 – un cursus de licence hybride associant cours à l’université et dans les lycées –, ils passeront de 25 à 47 cette année, répartis dans les trente académies.

• Comment formuler ses vœux ?

Les inscriptions se font sur le site Parcoursup, du 20 janvier au 29 mars inclus. Il ne sera plus possible d’ajouter de vœux après le 29 mars, mais il sera encore temps de compléter ses candidatures avec les pièces demandées (projet de formation motivé, CV, portfolio, règlement de frais de dossier…) et de confirmer ses vœux jusqu’au 7 avril.

• Comment choisir des formations ?

Le moteur de recherche de Parcoursup recense l’ensemble des formations. On peut effectuer une recherche en utilisant des mots-clés, par géolocalisation ou par type de formation. Pour chacune, de multiples informations sont disponibles : les pourcentages de candidats admis l’année précédente, des suggestions de formations similaires et le lien vers la fiche de présentation détaillée (attendus, coût, débouchés…). Pour conforter ses choix, il est conseillé de se rendre aux journées portes ouvertes des établissements ou dans les salons d’orientation. Par ailleurs, plus de 5 000 étudiants « ambassadeurs », dont le contact figure sur la fiche Parcoursup des formations, répondent aux questions des candidats.

• Comment les dossiers sont-ils sélectionnés ?

Les dossiers sont classés en fonction de critères de sélection prédéterminés : coefficients attribués à certaines matières, bulletins de notes de 1re et de terminale, appréciations des professeurs, projet de formation motivé, fiche Avenir, etc. Des grilles d’évaluation insuffisamment détaillées sur Parcoursup, selon l’étude d’opinion réalisée par le ministère de l’enseignement supérieur au terme de la session 2021. Un effort supplémentaire de transparence a donc été demandé aux formations sur ces critères d’examen des candidatures. Bon nombre de formations sélectives organisent de surcroît des concours ou des entretiens.

(suite et fin dans notre édition de demain)