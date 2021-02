Afterwork by Heineken : Le nouveau happy hour afterwork à St.Martin / St.Maarten

« L’afterwork de Heineken » est enfin là ! Nous connaissons tous le sentiment de vouloir éteindre l’ordinateur, en regardant l’heure… en se demandant s’il est déjà 17 heures ? « Afterwork by Heineken » est une session exclusive dédiée à la détente avec vos collègues et amis, en prenant le temps et se réjouir de quitter le travail. Basé sur un concept global, «Afterwork by Heineken» est lancé avec sa première édition au Soggy Dollar Bar, à Simpson Bay.

La session comprendra des divertissements par deux des plus talentueux DJ de St. Maarten / St.Martin , DJ Outkast, DJ de St.Maarten, et membre officiel de l’équipe musicale de Shadyville & 50 Cent d’Eminem, et DJ Classy D Producteur de Paris, France.

Chaque DJ partagera un set live de 90 minutes chacun. La soirée sera animée par Gee Money, une personnalité et acteur américain de la radio et de la télévision.

Des jeux seront organisés comme le Jenga, le Cornhole, la boxe et le billard. Du snaking sera proposé par Sharisa’s Kitchen et il y aura des prix/cadeaux à partager avec les participants.

Une surprise spéciale sera également présente – une installation d’art pop-up par ESPA. ESPA est un artiste autodidacte né à La Réunion et élevé dans les banlieues de Paris, en France. En 2019, ESPA a réalisé sa première œuvre surdimensionnée, une peinture murale verticale de 30 mètres carrés sur le mur d’une animalerie à Marigot, qui a rencontré un franc succès auprès de la population locale. Rapidement, les entreprises et les particuliers de l’île ont commencé à commander des projets avec ESPA. ESPA fait également partie de Wall Art Saint-Martin, une association qui met en valeur les couleurs de l’île et diffuse un message dynamique à la communauté par le biais de la création de lieux.

L’afterwork de Heineken est prévu pour le jeudi 25 février de 16h30 à 20h.

Après la fin de votre travail et avoir passé les embouteillages, c’est l’heure de vous détendre en dégustant une bonne Heineken bien fraîche !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé consommez avec modération