Port du masque obligatoire à l’école élémentaire : Lettre ouverte du collectif des parents de Saint-Barth et Saint-Martin au vice-recteur, M. Sanz

Comme cela a déjà sans doute été porté à votre connaissance, de nombreux parents de Saint-Barthélemy et Saint-Martin se sont émus des dispositions et mesures relatives au décret du 12 février 2021 portant, notamment, sur le port du masque obligatoire à l’école dès l’âge de 6 ans dans nos territoires.

C’est dans ce contexte, et pour faire écho à l’inquiétude des parents du 1er degré au regard de ces mesures, qu’une pétition à été lancée le vendredi 19 février 2021.

Pour votre parfaite information, vous trouverez le texte complet de cette pétition en ligne à l’adresse suivante :

https://www.mesopinions.com/petition/enfants/sxm-refus-port-masque-enfants-6/127882

Totalisant déjà le lundi 22 février 2021 à 17h00, plus de 1000 signatures, nous nous estimons très légitime dans notre démarche.

Comme nous avons pu l’exprimer, nous comprenons tout à fait la volonté des pouvoirs publics d’endiguer par tous moyens l’épidémie. Toutefois, nous savons que le bénéfice du port du masque par les enfants reste à démontrer, alors que les désavantages ou risques, eux, sont clairement établis, notamment par l’OMS.

Si cette balance bénéfice/risque justifie que soient prises de telles décisions sur le territoire métropolitain, nous sommes convaincus que notre insularité ainsi que les particularités de nos îles, notamment sur le plan climatique et sanitaire, justifie des adaptations.

Dans les circonstances actuelles, l’obligation du port du masque pour les enfants de moins de onze ans, dans nos deux îles, génère trop de réticences, de stress, et de difficultés sanitaires et sociales, peu propices à l’enseignement, à l’apprentissage et à un climat social serein. Les personnels d’enseignement, d’éducation et de direction, très conscients des risques psychosociaux et sanitaires doivent être davantage consultés et entendus afin de prévenir lesdits risques de manière adaptée et efficace, mais en aucun cas, cela ne doit passer par l’obligation du port du masque pour nos enfants.

Nous en sommes convaincus, Saint-Barthélemy et Saint-Martin gagneraient à ne pas imposer le port du masque aux enfants de moins de 11 ans. Nous nous adressons ainsi à vous, Monsieur le Recteur, afin de solliciter votre intervention et votre soutien pour la mise en œuvre de mesures spécifiques à nos territoires, tel qu’il a pu en être le cas depuis le 11 mai 2020, sans par ailleurs que cela ne génère de pics de contamination, la situation étant particulièrement bien gérée par nos professionnels et responsables locaux.

Nous vous remercions, Monsieur le Recteur, pour l’intérêt que vous porterez à notre requête. Nous demeurons à votre disposition pour échanger sur ce sujet.

Le Collectif des parents de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

mamansxm@protonmail.com