APPEL À PROJETS / Mémorial National des victimes de l’esclavage aux Jardins du Trocadéro : les candidatures sont ouvertes

Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer, et Anne Hidalgo, maire de Paris, lancent conjointement l’appel à candidatures de maitrise d’œuvre pour la réalisation du projet de Mémorial National des Victimes de l’Esclavage.

Le 27 avril 2018, à l’occasion du 170ème anniversaire de la signature du décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, le Président de la République Emmanuel Macron s’est engagé à faire ériger à Paris un mémorial qui rende hommage aux victimes de l’esclavage. Le 20 septembre dernier, le comité de pilotage, co-présidé par Philippe Vigier et le président de la Fondation Esclavage et Réconciliation, Serge Romana, a acté le fait que les jardins du Trocadéro accueilleront ce mémorial. Ce lieu hautement symbolique, témoin de la proclamation de la Déclaration des droits de l’Homme en 1948, sera mis à disposition du projet par la Ville de Paris. Au cœur de ce site exceptionnel s’inscriront les noms de 224.000 hommes et femmes qui vécurent en esclavage en Guadeloupe, Guyane, à La Réunion et en Martinique jusqu’à son abolition décrétée le 27 avril 1848 par le gouvernement provisoire de la République. Si le cœur du projet concerne les Outre-mer, le narratif proposé dans le mémorial aura également une visée universaliste. Il sera question de rappeler le rôle des forces abolitionnistes françaises et les capacités de résistance des hommes et des femmes qui ont été concernés par ce pan de notre Histoire. L’appel à candidatures s’ouvre à des paysagistes, architectes et scénographes, invités à proposer des projets de jardin faisant honneur aux «nouveaux libres», par respect pour ceux qui ont trop longtemps été relégués à l’oubli. Cet appel est une invitation solennelle à participer à la construction d’un héritage durable qui transcende les générations. Les jardins du Trocadéro se préparent à devenir le lieu emblématique où s’écrira une page mémorable de notre passé. Ce mémorial national est un acte fort de réconciliation qui doit permettre de rassembler et de consolider le vivre-ensemble au sein de la société française tout entière, tout en adressant un message d’espoir et de tolérance au monde. Le dépôt des candidatures se refermera la 30 janvier 2024. _Vx

Infos pour candidater : https://t.ly/vRYCW

