Nomination : Bernadette Davis, nouvelle vice-présidente de la COM

En se présentant aux élections législatives de juin, Frantz Gumbs savait qu’en cas de victoire, il ne pouvait briguer ce mandat de député et celui de membre du conseil exécutif et vice-président de la COM selon la loi organique du 14 février 2014.

Frantz Gumbs a ainsi adressé le 20 juin dernier sa démission du poste de deuxième vice président et de membre de conseil exécutif au président de la COM, Louis Mussington, lequel l’a transmise au préfet conformément au code général des collectivités territoriales.

Ce poste étant vacant, Louis Mussigton a invité ses collègues du conseil territorial réunis en séance plénière vendredi matin à élire un nouveau vice-président. Une seule candidature a été présentée, celle de Bernadette Davis. Celle-ci a été élue à l’unanimité.

Elle est devenue vice présidente en charge du-pôle Cadre de vie. Cette délégation se compose de quatre directions : appui au pilotage, aménagement du territoire et de l’urbanisme, environnement/eau/énergie et services techniques.

A noter que Frantz Gumbs reste conseiller territorial. (soualigapost.com)

