SAUVETAGE : Nouvelle intervention de la SNSM de Saint-Martin pour secourir un plaisancier à la dérive sur son annexe

La station SNSM de Saint-Martin a été de nouveau mobilisée dernièrement pour secourir un plaisancier à la dérive à bord de son annexe victime d’une panne moteur.

Sur le coup de 4 heures du matin, le CROSS Antilles-Guyane sollicite la station SNSM de Saint Martin pour une assistance en mer. Un homme est à bord d’une petite annexe de 1,80m, dont le moteur vient de tomber en panne. Le plaisancier est à la dérive, le vent le poussant vers le large. Malgré ses efforts pour s’approcher de la côte à l’aide de deux rames, il s’éloigne de la terre ferme.

En possession d’un téléphone, l’homme arrive à joindre la gendarmerie qui s’empresse de contacter le CROSS-AG. Un message PAN PAN est alors émis sur la VHF afin d’alerter les marins sur zone qu’une personne est en difficulté. Le CROSS-AG utilise également la géolocalisation pour connaître la position exacte de l’annexe.

A l’arrivée, aucun bateau au mouillage dans la Baie de Grand-Case ou dans les environs ne réagisse au signal de détresse. Le CROSS Antilles-Guyane décide donc d’engager la SNSM de Saint-Martin. Le temps de préparer le matériel, cinq sauveteurs (bénévoles faut-il le rappeler) quittent la Marina Fort-Louis à 4h30 à bord du semi-rigide la « Rescue Star ».

De son côté, le plaisancier toujours à bord de son annexe reste en contact avec le CROSS, tout en lui informant que l’état de la mer se dégrade. D’où son inquiétude légitime.

Faisant toujours preuve de réactivité et professionnalisme, les cinq membres d’équipage de la « Rescue Star » parviennent à localiser dans le quart d’heure qui suit le plaisancier grâce à la lampe flash de son téléphone.

Après s’être mis à couple de l’annexe, les sauveteurs fournissent un gilet de sauvetage à l’homme, avant de le transférer sur le semi-rigide. Direction la Baie de Grand-Case où le plaisancier est tout heureux de retrouver son bateau au mouillage et non… à la dérive !

Nouveau message de prévention aux usagers de la mer !

La SNSM de Saint-Martin rappelle qu’il est indispensable de disposer d’un minimum de matériel de secours dans son annexe ; fusées, feux à main, sifflet, flash-light (entre autres) afin de pouvoir alerter les personnes aux alentours en cas d’avarie.

Elle tient aussi à rappeler à tous les plaisanciers, que lorsqu’il y a une urgence en mer, plutôt que de contacter la gendarmerie, et afin d’accélérer le processus et activer directement les intervenants nécessaires, il faut joindre directement le CROSS-AG au numéro d’urgence, LE 196 (depuis un téléphone fixe ou le portable d’un opérateur français), ou au (+596) 596 70 92 92 (depuis un numéro étranger), et bien sûr le canal 16 de la VHF qui vous met directement en relation avec le CROSS-AG. _AF

