Natation : SXM Natation Hope Estate fait aussi sa rentrée

Ces samedi 27 août et samedi 3 septembre, l’école de natation organisait deux matinées de portes ouvertes afin de tester le niveau des petits nageurs et procéder aux inscriptions aux cours disponibles à l’année.

SXM Natation, dont la piscine est située derrière GymFit (à l’étage) à Hope Estate, propose des cours de natation pour les enfants à partir de 4 ans chaque jour de la semaine répartis en plusieurs classes. Différents niveaux sont disponibles, dans la catégorie des débutants comme pour celle des confirmés. C’est le niveau de l’enfant qui détermine dans quelle classe il sera intégré, pas forcément son âge. Les bébés nageurs sont aussi représentés avec des cours le samedi après-midi, pour les petits de 4 à 18 mois et de 18 mois à 3 ans.

Le programme de la journée du samedi se termine avec le jardin aquatique. Lors des deux matinées de portes ouvertes, les parents et les enfants sont allés à la rencontre de Jeremy, maître-nageur, qui a le don de révéler le poisson qui est en vous. Après un échange avec les parents, Jeremy testait le niveau des enfants présents. La frite de natation fut utilisée à bon escient. Au long des deux heures, de nombreuses personnes se sont succédées au plus grand plaisir des petits qui avaient aussi la liberté de plonger dans la piscine, sous la surveillance de Jeremy. Belle affluence ce samedi 3 septembre qui prouve l’importance de maîtriser l’art de la natation sur un territoire insulaire où les piscines sont également légion. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes aux cours à l’année. Des cours particuliers sont également donnés par Jeremy pour les adultes désireux d’apprendre à nager ou de parfaire leur technique de brasse coulée. Pour celles et ceux qui auraient manqué cette double session organisée sur site, l’école de natation sera présente à la journée Portes Ouvertes des Sports à la halle des sports du stade Jean-Louis Vanterpool ce samedi 10 septembre de 9h à 13h. _Vx

Infos : 05 90 29 76 53 – info@sxmnatation.com

Facebook : SXM Natation

