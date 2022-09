Athlétisme : Avenir Sportif Club de Saint-Martin : l’heure de la rentrée a sonné ! 

A vos agendas ! L’Avenir Sportif Club de Saint Martin effectue la reprise de ses entraînements d’athlétisme le jeudi 15 septembre prochain à 17 heures au stade Albéric Richards (enfants à partir de 12 ans et adultes) et le mercredi 28 septembre 2022 à la Halle des Sports Jean-Louis Vanterpool pour la section Baby Athlé, et l’école d’athlétisme.

Les horaires d’entraînement de l’année seront les suivants :

Lundi (16h30-17h30) : Sport Santé au stade Albéric Richards

Mardi (17h-18h30) : Benjamin à Master (de 2011 à avant) au stade Albéric Richards

Mercredi (16h30-17h30) : Baby Athlé (2017 et après) à la Halle des Sports

17h30-18h30 : Ecole Athlétisme (2012 à 2016) : à la Halle des Sports

Jeudi (17h30-18h30) : Benjamin à Master (de 2011 à avant) : au stade Albéric Richards

17-18h : Ecole Athlétisme (2012-2016) : au stade Albéric Richards

Vendredi (16h30-17h30) : Sport Santé au stade Albéric Richards

Samedi (10h-11h) : Baby Athlé (2017 et après) à la Halle des Sports

A noter que l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin sera présent ce samedi 10 septembre à l’occasion de la « Journée Portes Ouvertes des Sports 2022 » organisée par la Collectivité. Informations sur les activités de l’ASCSM et inscriptions sur place.

Enfin, la 21ème édition des « Foulées de la Rentrée », course de 5km dans Marigot, aura lieu le dimanche 2 octobre 2022. Le rendez-vous est fixé à 6h30 sur le parking de Galisbay.

En attendant, bonne reprise sportive à tous ! _AF

