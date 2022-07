Musique : un premier album tout en discrétion !

Parfois, les évènements nous poussent vers une dose d’introspection propice à la créativité. Ça peut arriver au lendemain d’un ouragan, par le manque de ceux qu’on ne peut voir (COVID oblige) ou bien encore en plongeant dans de vieux souvenirs forcément agrémentés des effets de notre mémoire forcément sélective.

Pour Laurent, le soir venu, ça s’est traduit par beaucoup d’écriture et de composition, presque deux ans d’enregistrement au Studio Music Amin en compagnie d’Amin bien sûr mais aussi de Delphine « Toutecourte » (que tout le monde connait) à qui il a confié l’interprétation de deux chansons, ou encore de Jibé Lugger et Nico Brunel (y en a d’autres) respectivement à la guitare et à l’harmonica.

Fin 2019, à la faveur d’une rencontre sur les hauteurs d’Almond Grove avec Pierre De Lasalle, un musicien québécois hors pair mais surtout un producteur à la sensibilité exacerbée, le projet de sortir un album est apparu comme une évidence. Pour Laurent, il fallait se plier aux exigences de l’exercice qui s’est avéré être un exercice parfois fastidieux mais toujours passionnant.

Après 3 concerts avec Les Confinés (2 à la Chapelle, un au Yellow Sub) où quelques chansons de Laurent étaient dans la Set List, l’album est désormais dans les bacs ou plus précisément sur les principaux sites d’écoute en ligne (voir liens en fin d’article). Allez-y, entre Blues, Rumba et Ballade, vous trouverez une ou deux chansons qui vous parlent.

Quand on demande à Laurent pourquoi avoir choisi FLOODED comme titre de l’album, il nous répond que cette chanson dédiée aux derniers instants avant IRMA et magnifiquement interprétée par Delphine « Toutecourte » illustre aussi le souvenir des instants partagés en studio, de recherche de la bonne rime, de ces « là on la tient » etc. où il se sentait « inondé » par toute cette amitié et cette créativité portées par celles et ceux qui l’ont accompagné.

Enfin, Laurent salue ses « frères » Amin à Saint-Martin et Pierre à Montréal, sans qui ce projet n’aurait jamais vu le jour.

Rockon !!

APPLE MUSIC : https://music.apple.com/us/artist/laurent-fuentes/409954798

DEEZER : https://www.deezer.com/fr/album/329563387

SPOTIFY : https://open.spotify.com/album/2Fmlw6Thq4bRb8RxUO8qmY

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui