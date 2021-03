MUSIQUE : Le duo MoAnanda sort un single rendant hommage aux femmes

«Woman at Work» c’est «l’histoire d’une femme qui est son propre chef de famille qui est indépendante, forte et débrouillarde. Elle est autant une chef d’entreprise qu’une femme de ménage qu’une artiste. Vêtue d’un tailleur ou d’une mini-jupe. Peu importe le travail, on sait qu’elle le fer », raconte la chanteuse Moana. C’est aussi le nouveau single de son duo musical MoAnanda à travers lequel elle veut rendre hommage aux femmes en ce mois de mars.

Le duo a voulu aller plus loin dans l’hommage à «celles qui prouvent au quotidien qu’elles ne sont pas le sexe faible». «Quand on a fait cette chanson et qu’on a décidé de la sortir pour le mois de l’histoire des femmes, ça a été évident pour moi que les femmes que je voulais mettre en avance seraient celles de mon île natale», confie Moana. Aussi le duo s’est-il associé à l’association des anciens élèves de Saint-Martin SXM Alumni.

«Nous avons choisi SXM Alumni parce qu’ils ont toujours mis en avant les personnes de l’île, et que leurs valeurs correspondaient donc à ce que nous cherchions à mettre en place pour ce projet», explique Moana. Ce projet est une série de portraits vidéos de femmes puissantes de Saint-Martin qui seront publiées à partir du 22 mars.

«En parallèle, nous avons préparé un clip vidéo avec FreeVerse, une compagnie de production à Los Angeles entièrement faite de femmes, dont Salomé Costa, qui a elle aussi grandi à Saint Martin. Nous avons également la chance d’avoir travaillé avec Lily Hinckfoot, artiste de street art, populaire pour son travail avec WallArtStMartin, qui a créé la pochette pour la chanson », ajoute Moana. (soualigapost.com)