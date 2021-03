CINEMA : Mehdi Donk à l’affiche du Nikon Film Festival

Passage incontournable pour les réalisateurs de court-métrage, le Nikon Film Festival est un festival majeur dans le domaine en France et à l’international, qui récompense chaque année les jeunes talents du cinéma.

Créé en 2010 par Nikon France, l’exercice de cette année imposait une durée de 2 minutes 20 sur le thème du jeu, et ce, sans budget et avec un délai de seulement dix jours entre le début de l’écriture et la publication du film court. C’est avec son court-métrage intitulé « Roshambourg » que Mehdi Donk frappe fort. Entièrement écrit et réalisé par ses soins, et entouré d’une petite équipe, Mehdi Donk propose un faux-documentaire qui nous emmène au cœur de la ville fictive de Roshambourg où la société répond aux règles du célèbre jeu de Pierre-Papier-Ciseaux, plus connu sous le nom du « Chifoumi ». Saint-martinois de 27 ans, Mehdi est un pur autodidacte, issu du large vivier de talents de l’île. Passionné par le septième art, il s’est rendu à Paris pour poursuivre son rêve, en ayant aucune formation dans l’écriture, la réalisation ni la production cinématographique.

Avec sa fidèle équipe, il réalise quatre courts-métrages et une première web-série. Il se devait ensuite de tenter l’expérience du Nikon Film Festival. Au travers de son court-métrage, Mehdi Donk bouscule les codes car quelles seraient les limites d’un système régit pour les règles d’un jeu aussi décalé que Chifoumi. Si le tournage a été effectué dans Paris sur une heure de temps, l’univers qui ressort du court-métrage est aussi dépaysant que son apparence est absurde, le tout sur un fond proche de la réalité. Être en lice au Nikon Film Festival est une reconnaissance et une belle opportunité de graver les échelons dans ce milieu si particulier. Pour accéder à la seconde étape de ce concours prestigieux, Mehdi Donk a besoin de récolter un maximum de votes de la part des internautes. Vous avez jusqu’au 11 avril pour voter et soutenir le court-métrage « Roshambourg » de Mehid Donk, rendez-vous sur la page du festival : https://www.festivalnikon.fr/video/2020/1467 _Vx