MUSIQUE CLASSIQUE : Kimball Gallagher, pianiste mélomane et globe-trotter

Pianiste réputé et génie du clavier, Kimball Gallagher s’est produit récemment en concert intimiste à la Samanna devant un parterre de convives charmés par le personnage et sa performance remarquable.

C’est sur la terrasse du restaurant surplombant la piscine que la scène a été improvisée. Une vingtaine de tables ont été placées façon cabaret pour accueillir une quarantaine de personnes dans le respect des mesures sanitaires. Le décor était posé, le public l’a vite complété. Présenté par Eleonore Astier-Petin, directrice de l’hôtel prestigieux, Kimball Gallagher a fait part de sa joie d’être de retour à Saint-Martin pour ce concert unique et inédit. Connu et reconnu depuis 2008, ce virtuose du piano ne cesse de sillonner le monde pour proposer une performance qui redynamise le milieu de la musique classique que certains pourraient juger à tort, trop poussiéreux. Kimball Gallagher impressionne tant par son jeu que par les anecdotes qu’il partage entre chaque morceau. Fondateur de l’association 88 International, Kimball a à cœur d’œuvrer auprès des enfants sur chaque continent avec des projets créatifs alliant la musique à l’éducation et la coopération internationale. Fin connaisseur de Chopin, le musicien n’est pas en reste concernant la composition, que ce soit de son cru ou avec d’autres jeunes compositeurs rencontrés au gré de ses voyages. Le programme du concert se voulait éclectique, comme Kimball Gallagher qui aime mélanger les genres : du Chopin, des mélodies taiwanaises, une composition d’un très jeune pianiste (11 ans) aux très grandes prédispositions, une création de Kimball lui-même pour finir sur un air de Brahms. Le public a également pu jouir d’une prestation à quatre mains lorsque Lisa Wang a rejoint Kimball Gallagher au piano. La présence du pianiste sur le territoire de Saint-Martin visait aussi le lancement de SXM88, projet qui vise à installer des clubs de musique périscolaires auto-dirigés par les élèves dans tous les lycées publics de l’île. Dans la même lignée humanitaire, un don de minimum 200€ par la Samanna a été reversé à une œuvre caritative de Saint-Martin. _Vx

http://88international.org

Infos : kimball@kimballgallagher.com