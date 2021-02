Les acteurs locaux invités à un Webinaire sur les fonds européens pour la recherche et l’innovation dans nos territoires

La Collectivité de Saint-Martin organise, en partenariat avec la CCISM, un webinaire sur les fonds européens pour la recherche et l’innovation.

Le projet FORWARD est doté d’un budget de 4,3 millions d’euros. Il est financé par le programme européen de recherche et d’innovation « Horizon 2020 », il a pour objectifs principaux d’améliorer l’excellence des RUP en matière de recherche ainsi que leurs capacités d’innovation, de renforcer leur participation aux programmes de l’Union Européenne pour la recherche et l’innovation et de lier les activités de recherche au développement territorial.

Pour en savoir plus sur le projet FOWARD :

Dans cette optique, le webinaire organisé par la Collectivité de Saint-Martin a vocation à sensibiliser les acteurs du territoire sur les opportunités de financement de projets de recherche et d’innovation et à leur donner des outils pour favoriser leur accès à ce type de fonds pouvant répondre à des enjeux locaux.

Le webinaire se tiendra le jeudi 4 mars 2021 de 11h00 à 12h00 et le vendredi 5 mars de 10h30 à 12h15.

Pour participer merci de compléter ce formulaire en ligne :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Mn5DxiInW9V26DFaf_sNQ4waaKdu1r34rDvdEXnh0k1MmA/viewform?usp=pp_url