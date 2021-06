La vaccination contre le Covid-19 régresse à Saint-Martin

Le rythme de la vaccination contre le Covid-19 a ralenti la semaine dernière en partie française avec 874 doses administrées contre 1 125 la semaine d’avant.

Pour la première fois, le nombre de premières doses injectées est inférieur à celui des secondes doses. 377 personnes ont reçu une première dose et 497 leur seconde. C’est aussi la première fois depuis fin avril, que ce nombre est aussi bas. Au total, 11 989 personnes ont reçu au moins une dose, dont 4 283 les deux.

La partie française est le territoire le plus en retard dans la vaccination comparativement à la partie hollandaise, Saint-Barth et Anguilla. A Anguilla près de 14 560 doses ont été administrées, soit 2 568 de plus qu’à Saint-Martin où la population est au moins le double. Plus de 5 500 personnes présentent un schéma vaccinal complet. A Saint-Barth, près de 9 100 personnes ont aussi reçu au moins une dose, 4 022 personnes présentent un schéma vaccinal complet. La population officielle des deux îles est quasiment entièrement vaccinée.

St Maarten se rapproche également progressivement de son objectif, soit 41 100 doses injectées. A ce jour, près de 38 100 doses ont été administrées et l’écart entre le nombre de premières et secondes doses se réduit : 21 020 doivent encore recevoir une dose et 17 073 sont déjà entièrement vaccinées. (soualigapost.com)