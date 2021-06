Journée nationale des sauveteurs en mer : Une journée « Portes Ouvertes » organisée dimanche 27 juin à la station SNSM de Saint-Martin

A l’occasion de la journée nationale des sauveteurs en mer, la station SNSM de Sauvetage en mer de Saint-Martin organise une journée « Portes Ouvertes » le dimanche matin 27 juin entre 9h et 13 heures, à son local situé en face de la Marina Fort-Louis, sur le Front de Mer de Marigot.

Lors de la visite de la station et de ses 2 moyens nautiques (la vedette SNS 129, Notre-Dame de la Garoupe, et le semi-rigide SNS 978-1, Rescue Star) il sera aussi proposé à la vente des articles de soutien aux sauveteurs bénévoles : T-shirts, écussons et bracelets DIAL (Dispositifs Individuels d’Alerte et de Localisation).

Afin de permettre le financement des formations des équipiers embarqués ainsi que l’entretien et la maintenance de la station et de ses moyens nautiques, tous les dons seront les bienvenus et bénéficieront d’une attestation de déduction fiscale de 80% de leur montant (pour les contribuables qui déclarent leurs revenus au service fiscal de la Collectivité).