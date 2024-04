INSERTION : La CCISM, point relais de l’Agefiph, s’engage pour une journée de sensibilisation au handicap le 15 avril prochain

La Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM), en qualité de point relais de l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées (Agefiph), annonce la tenue d’une journée dédiée à la sensibilisation au handicap, prévue le 15 avril 2024.

Depuis 2021, ce partenariat étroit se manifeste à travers la mise en œuvre d’actions concrètes visant à promouvoir l’emploi et la formation des personnes en situation de handicap.

« A travers ces actions, nous visons à combattre les tabous autour du sujet du handicap sur le territoire dans le milieu professionnel et à sensibiliser davantage les personnes concernées », souligne Marie Martin, Responsable Emploi et Formation à la CCISM, avant de rajouter « En tenant compte des problématiques et spécificités locales, nous cherchons à adapter nos initiatives pour promouvoir une véritable inclusion. À cet effet, nous avons prévu des ateliers et des rendez-vous pour encourager les discussions, l’apprentissage sur cette question cruciale sur le handicap. Ces événements visent à sensibiliser les acteurs économiques à l’importance de l’intégration des personnes en situation de handicap dans le tissu professionnel, tout en proposant des solutions pratiques et adaptées aux besoins spécifiques de notre territoire ».

Au programme de cette journée de sensibilisation, la CCISM propose notamment un Atelier RRH intitulé « Préparer sa SSEPH » dans le cadre de la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées (SSEPH).

Cet atelier offre une opportunité unique aux participants d’échanger et de coconstruire des projets visant à renforcer l’inclusion au sein des organisations.

De plus, un rendez-vous « Handicap-Entreprise » est prévu, réunissant les institutions et entreprises du territoire afin de comprendre les actions en cours et d’explorer les opportunités de participation et de bénéfices dans le cadre de la 2ème édition sur le thème « Services et offre acteurs du handicap » où il y aura l’intervention de la Collectivité.

La CCISM invite les entreprises, associations, institutions et le grand public à se joindre activement à cette journée de sensibilisation.

Rejoignez-nous pour créer un monde professionnel plus inclusif et équitable pour tous !

