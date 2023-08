Incendie au Simpson Bay Resort

Le dimanche 13 août dernier vers 13h30, un incendie s’est déclaré dans l’un des bâtiments qui se trouve derrière le Simpson Bay Resort à Pelican, le Bougainvillea.

Alertés, le personnel de la police de Sint Maarten et le service d’incendie ont été immédiatement dépêchés sur les lieux. À leur arrivée, les forces de l’ordre et les pompiers ont rapidement lancé les procédures d’évacuation du bâtiment B2 Block 1. Les opérations de lutte contre l’incendie ont été enclenchées grâce aux deux camions de pompier sur place. Les efforts cumulés pour contrer la propagation du feu au deuxième étage ont payé, les pompiers ont réussi à contenir et à éteindre l’incendie. Les fumées noires causées par le feu et s’échappant du balcon sont montées jusqu’aux étages supérieurs. Suite à cet incident, une équipe d’enquête conjointe composée du service médico-légal de la police de Sint Maarten (KPSM) et des pompiers s’est rassemblée pour déterminer la cause de l’incendie de dimanche dernier. À l’heure actuelle de l’enquête, les preuves indiquent une anomalie électrique comme cause potentielle de l’incendie. _Vx

29 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter