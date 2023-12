Handyculture : Beau succès pour la seconde édition

Avec toujours autant de générosité, l’association Handynamique organisait mi-novembre la deuxième édition d’Handyculture, le rendez-vous des enfants en situation de handicap autour de la culture locale.

Comme le décrit si bien l’équipe organisatrice : « un vrai plaisir une fois de plus pour les enfants, les animateurs et les intervenants ! ». La seconde édition d’Handyculture portée par l’association Handynamique et renforcée par la présence de nombreuses associations partenaires comptait une soixantaines d’enfants dont 18 du Centre Médico-Psychologique (CMP), 17 enfants du service d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad), 8 enfants de l’association Cobraced, 4 enfants des classes d’unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) et enfin, une dizaine d’enfants valides venus rejoindre leurs copains en situation de handicap pour profiter de cette journée en pleine nature dédiée à l’art. Au programme, du gwoka, genre musical guadeloupéen joué avec des tambours avec l’association Swali Ka, un coin lecture avec Marie Jocelyne Arnell et son ouvrage « Ignacio and the mysterious egg » dont l’histoire fait toujours autant fureur auprès des petits, du coloriage et un atelier peinture pour exprimer sa création artistique, des jeux ancestraux comme la course en sac, le chamboule-tout et le molki, sans oublier le blind test fruits et légumes locaux où les enfants ont découvert et goûté pour la première fois des nouvelles saveurs, sucrées, amères ou acidulées. Les fidèles partenaires du secteur associatif qui œuvrent à la concrétisation des manifestations lancées par Handynamique sont nombreux : Métimer, le Club de Gym de Saint-Martin, le Club Nautique de Saint-Martin, la Ligue de Football de Saint-Martin et Cobraced. L’association Handynamique présidée par la bienveillante Aurélie Soucy tient à remercier le Crédit Mutuel, SunCool SXM et Office Fournitures pour leur soutien indéfectible ainsi que l’engagement de tous les bénévoles qui contribuent le temps d’une journée à la joie et au bonheur des enfants en situation de handicap. Vivement le prochain évènement Handynamique ! _Vx

