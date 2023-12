LOGEMENT : Tous mobilisés contre l’habitat indigne

La Collectivité de Saint-Martin, l’État et tous les acteurs territorialement compétents et actifs dans le domaine du social, du logement et de l’habitat collaborent au service de la convention relative au Pôle Territorial de Lutte contre l’Habitat Indigne (PTLHI).

Dans l’optique de lutter contre l’habitat indigne, synonyme de précarité sociale, de pauvreté répandue et de risques systémiques en matière de santé publique, la Collectivité de Saint-Martin, avec l’appui de l’État et de tous les acteurs concernés, a sollicité la mise en place d’un Pôle Territorial de Lutte contre l’Habitat Indigne (PTLHI). Ce Pôle a été créé comme une structure partenariale par arrêté préfectoral en date du 28 Juin 2023 et compte 13 membres : la COM, la préfecture, le procureur de la République de Basse-Terre, la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guadeloupe (DEAL), la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe (DEETS), l’Agence Régionale de Santé de Guadeloupe et des Iles du Nord (ARS), la caisse d’allocations familiales (CAF), la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et Saint-Martin (CGSS), la Société d’économie mixte de Saint-Martin (SEMSAMAR), la Société immobilière de Guadeloupe (SIG), la Sikoa, société HLM filiale du Groupe Action Logement, la Gendarmerie nationale et la Police territoriale. Cette instance aura pour rôle de coordonner les actions de l’ensemble des parties prenantes impliquées dans les signalements d’habitat indigne et/ou insalubre, compétence partagée entre les services de la COM et de l’État (en particulier, compétent en matière de santé des personnes). Le Pôle aura pour but de mettre en œuvre, animer et évaluer la politique territoriale de lutte contre l’habitat indigne à Saint-Martin, et ce, en lien avec le Programme Local de l’Habitat (PLH), en cours d’élaboration, puis avec le futur Plan Territorial d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PTALHPD). Les travaux du comité technique du PTLHI auront vocation à être conduits, non seulement en lien avec l’élaboration du PLH et du PTALHPD mais aussi en collaboration et en cohérence avec la mission d’appui de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine). Le Conseil Exécutif du 9 novembre 2023 a décidé d’approuver la convention relative au Pôle Territorial de Lutte contre l’Habitat Indigne entre la Collectivité de Saint-Martin, l’État et tous les acteurs locaux concernés. _Vx

