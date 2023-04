Formation maître-nageur : 45 personnes à l’Aquagym de Grand-Case

Ce dimanche 2 avril, Anthony Seguin proposait au public son animation d’activité aquatique dans le cadre de sa formation pour devenir maître-nageur. Quarante-cinq personnes se sont jetées à l’eau pour suivre son programme.

Le weekend dernier fut chargé pour les stagiaires du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation mis en place par la Collectivité et le Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive Antilles Guyane (CREPS) avec le soutien humain et logistique de l’association Tous à l’Ô grâce à Boris Villemin. Trois d’entre eux concrétisaient leur animation sportive pour l’obtention des deux premiers modules de leur formation. Anthony Seguin a réussi à charmer la foule avec sa matinée d’aquagym ce dimanche 2 avril au Grand Case Beach Club. Comme pour les manifestations précédentes, d’autres stagiaires ou des professionnels se greffent à l’activité pour prêter main forte, apporter leur expertise ou animer une session. La séance d’aquagym a donc été donnée par l’excellente Francine, maître-nageuse sauveteuse diplômée d’état, à 17 participant.e.s dans la piscine du Grand Case Beach Club. Les stagiaires suivant également la formation du BPJEPS AAN, Célya et Esteban, se sont quant à eux chargés de co-animer, respectivement et avec Anthony, les cours d’aquazumba et d’aquatonic avec un soupçon de longe côte pour ce dernier et une énergie qu’ils n’ont pas manqué de communiquer aux différentes personnes dont l’enthousiasme était palpable. La matinée s’est déroulée dans une ambiance désormais typique des animations proposées par les futur.e.s maître-nageur.se.s : conviviale, accueillante et solidaire. _Vx

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui