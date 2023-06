FONDS EUROPÉENS : Création d’un guichet unique à la Collectivité

Présent lors du lancement de la programmation 2021-2027 des fonds européens le 6 juin dernier au séminaire d’Anse Marcel Beach Club, Albert Holl, directeur général des services à la Collectivité, a annoncé la création d’un guichet unique pour aider les porteurs de projets à monter leur dossier.

Outre sa responsabilité d’être aux commandes pour l’instruction d’une partie des fonds FEDER, la Collectivité a pour volonté d’accompagner et d’aider les porteurs de projets saint-martinois dans le montage de leur dossier qui s’avère parfois compliqué. Pour le préfet Vincent Berton, la complexité n’est que proportionnelle aux montants alloués. Les fonds européens étant un véritable levier pour le développement économique de l’île, d’amélioration structurelle et de cohésion sociale, il est primordial et important pour les officiels que les porteurs de projets puissent bénéficier d’une écoute et d’une aide qu’ils trouveront désormais à la Collectivité qui préconise une instruction rigoureuse et bienveillante. Le guichet unique au service instructeur de la Collectivité sera mis en place d’ici la fin de l’année selon Albert Holl. _Vx

